Οικονομία

ΔΝΤ: Η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη δεν τελείωσε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Καμπανάκια» από την Γκίτα Γκόπιναθ, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΟΠΕΚ, για μέιωση της παραγωγής πετρελαίου και το αντίκτυπο της στις τιμές.

Οι αγορές ενέργειας εξακολουθούν να είναι ασταθείς και δεν μπορεί να αποκλειστεί περαιτέρω αύξηση των τιμών, προειδοποίησε η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Γκίτα Γκόπιναθ, σε συνέντευξή της στη «Handelsblatt».

«Η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη δεν έχει ακόμη τελειώσει, δεν έχουμε ξεφύγει ακόμη και οι τιμές της ενέργειας θα μπορούσαν να αυξηθούν ξανά» δήλωσε η αντιπρόεδρος του ΔΝΤ. «Οι αγορές ενέργειας είναι ακόμα ασταθείς, όπως είδαμε πρόσφατα όταν ο ΟΠΕΚ μείωσε την παραγωγή πετρελαίου και οι τιμές ανέβηκαν ξανά» πρόσθεσε η Αμερικανο-Ινδή οικονομολόγος.

Η ακριβή ενέργεια έχει αρνητικό αντίκτυπο στη γερμανική οικονομία, τόνισε η Γκόπιναθ. «Για ένα βιομηχανικό έθνος με έναν ισχυρό μεταποιητικό τομέα, αυτό κάνει μεγάλη διαφορά» επισήμανε.

Σχετικά με την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να κλείσει τους τελευταίους πυρηνικούς σταθμούς παρά την τεταμένη ενεργειακή κατάσταση, η οικονομολόγος είπε ότι η ενεργειακή πολιτική είναι εθνική υπόθεση, σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική». Ωστόσο, είναι κρίσιμο «κάθε χώρα να διαθέτει επαρκή αποθέματα και ανθεκτικότητα στον ενεργειακό εφοδιασμό, για να μπορεί να αντιδρά σε κραδασμούς και σε μια τεταμένη γεωπολιτική κατάσταση» τόνισε.

Η Γκίτα Γκόπιναθ τάχθηκε πάντως υπέρ της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Οι βιομηχανικές χώρες βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλός και πολύ πιθανό να παραμείνει υψηλός για αρκετά χρόνια, είπε στη «Handelsblatt». Ως εκ τούτου, «η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να βοηθήσει τη νομισματική πολιτική για την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Άρα, το κράτος πρέπει να συγκρατήσει τις δαπάνες» υποστήριξε η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του ΔΝΤ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανάσταση - Ρόδος: Με εγκαύματα από βεγγαλικά 7χρονη (εικόνες)

Κυριακή του Πάσχα: Τι γιορτάζουμε - Γιατί σουβλίζουμε αρνί

Η Ανάσταση στη Μητρόπολη Αθηνών και σε όλες τις εκκλησίες ανά την Ελλάδα