Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Wagner απελευθέρωσε 100 Ουκρανούς αιχμαλώτους

Η απελευθέρωση των αιχμαλώτων πολέμου έγινε λόγω του Πάσχα. Η ανακοίνωση έγινε από τον ιδρυτή της οργάνωσης Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Η ρωσική οργάνωση μισθοφόρων Wagner έστειλε τουλάχιστον 100 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου πίσω στις ουκρανικές δυνάμεις με αφορμή το Ορθόδοξο Πάσχα, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα από τον ιδρυτή της οργάνωσης Γεβγκένι Πριγκόζιν.

«Ετοιμάστε τους όλους, δώστε τους τροφή και νερό, ελέγξτε τους τραυματίες», φαίνεται να δηλώνει ο Πριγκόζιν στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram από την υπηρεσία Τύπου του. Στη συνέχεια φαίνεται μια ομάδα Ουκρανών αιχμαλώτων να ενημερώνονται ότι θα επιστρέψουν στις ουκρανικές δυνάμεις με αφορμή το Πάσχα. «Ελπίζω ότι δεν θα ξαναπέσετε στα χέρια μας», λέει ένοπλος μισθοφόρος της Wagner στους άνδρες, πριν αυτοί επιβιβαστούν σε φορτηγό.

Πάνω από 100 άνδρες, με ορισμένους να κουτσαίνουν και άλλους να μεταφέρονται σε φορεία από τους συντρόφους τους, φαίνεται να περπατούν ο ένας πίσω από τον άλλο σε έναν λασπωμένο δρόμο, ενώ ένας άνδρας κρατώντας μια λευκή σημαία στέκεται πάνω σε ένα τεθωρακισμένο.

Ο προσωπάρχης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γέρμακ, δήλωσε ότι 130 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου απελευθερώθηκαν και επέστρεψαν στην πατρίδα σε μια «μεγάλη πασχαλινή ανταλλαγή».

