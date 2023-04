Αθλητικά

Λάτσιο – Ιμόμπιλε: Τροχαίο σοκ για τον Ιταλό επιθετικό και τις κόρες του

Το αυτοκίνητο του συγκρούστηκε με τραμ και τόσο ο ίδιος όσο και οι κόρες του μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Σε τροχαίο ατύχημα στη Ρώμη, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό στάδιο, ενεπλάκη ο Ιταλός διεθνής επιθετικός της Λάτσιο, Τσίρο Ιμόμπιλε, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με τραμ κα χρειάστηκε να μεταφερθεί τόσο εκείνος όσο και οι κόρες του στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport.

«Το τραμ πέρασε με κόκκινο φανάρι. Ευτυχώς είμαι καλά, πονάει λίγο το χέρι μου», είπε ο αρχηγός της Λάτσιο.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν και άλλα αυτοκίνητα, επτά άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, εκτός από τον επιθετικός της Λάτσιο με τις κόρες του, επίσης κάποιοι επιβάτες του τραμ και ο οδηγός του.

Το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου του Ιμόμπιλε, ενός Land Rover Defender, καταστράφηκε.

