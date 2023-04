Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα λίγο πριν την Ανάσταση (εικόνες)

Ο τραγικός απολογισμός της μετωπικής σύγκρουσης, όταν αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Υπέκυψε στα τραύματά της μια 82χρονης η οποία είχε τραυματιστεί στο τροχαίο που σημειώθηκε στην Καβάλα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Σύμφωνα με το proininews.gr, ήταν συνοδηγός του αυτοκινήτου που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο μετωπικά, μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο Καβάλας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν άλλοι 2 τραυματίες, ο ένας από αυτούς σοβαρά.

