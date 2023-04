Πολιτική

Κέρκυρα - Τσίπρας: Ο λαός μας προσδοκά μια Ανάσταση συλλογική

Το μήνυμα που έστειλε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τον Ναυτικό Σταθμό της Κέρκυρας.

"Μέρες ελπίδας είναι και οι σημερινές για το λαό μας, που προσδοκά Ανάσταση συλλογική, για μία καλύτερη ζωή για ένα καλύτερο αύριο ", είναι το μήνυμα που έστειλε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΔΣ από τον Ναυτικό Σταθμό της Κέρκυρας όπου πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στις 12 το μεσημέρι.

Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας δήλωσε: «Η Ανάσταση είναι ταυτισμένη στη συλλογική συνείδηση του λαού μας με την ελπίδα την άνοιξη, την αλλαγή.

Συμβολίζει το φως που νικάει πάντα το σκοτάδι. Τη ζωή που ξεπερνά το Γολγοθά και τη σταύρωση.

Μέρες ελπίδας είναι και οι σημερινές για το λαό μας, που προσδοκά Ανάσταση συλλογική. Για μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο αύριο.

Εύχομαι από καρδιάς σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά, με υγεία, δύναμη και δικαιοσύνη.»?

Τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποδέχτηκε στο ναυτικό σταθμό, ο αντιπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Θεόδωρος Δημητρακόπουλος και αντάλλαξαν ευχές.

Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευε ο βουλευτής της Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Αυλωνίτης .

