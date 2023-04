Life

“Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: Ο καλεσμένος της πρεμιέρας (εικόνες)

Η Σοφία Αλιμπέρτη από αύριο, Δευτέρα του Πάσχα, και καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1 θα μοιράζεται μαζί μας το motto της ζωής της: «Ζήσε αλλιώς».

Μέσα από ερωτήματα, έρευνες και συνομιλίες με ειδικούς επιστήμονες, συζητήσεις με το κοινό στο στούντιο, αλλά και μαρτυρίες, προβληματισμούς και συνεντεύξεις γνωστών προσώπων, που θα είναι καλεσμένοι στην εκπομπή, η Σοφία θα δείχνει έναν διαφορετικό δρόμο για να ζήσουμε αλλιώς. Η εκπομπή θα κλείνει το μάτι, με αισιοδοξία, σε όσα μας απασχολούν γύρω από την υγεία και την ομορφιά, προτείνοντας απλές και κατανοητές λύσεις, μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές και παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε για να γίνει η ζωή μας καλύτερη.

Στο 1ο επεισόδιο, που έρχεται αύριο στις 16:00 στον ΑΝΤ1 καλεσμένος θα είναι ο Στέλιος Ρόκκος, ο οποίος μας μιλάει για το νέο ξεκίνημα στη ζωή του, μετά το έμφραγμα που υπέστη στη Λήμνο.

Δείτε εδώ ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του:

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» έρχεται καθημερινά στον ΑΝΤ1 για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος από αύριο, Δευτέρα 17 Απριλίου, και καθημερινά στις 16:00 μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

Δείτε το trailer:

«ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»_ Με τη Σοφία Αλιμπέρτη: Πρεμιέρα, αύριο, Δευτέρα του Πάσχα, στις 16:00 και καθημερινά στον ΑΝΤ1.

