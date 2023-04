Κοινωνία

Καιρός - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για κακοκαιρία την Κυριακή και την Δευτέρα του Πάσχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ γιαι επιδείνωση του καιρού. Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία.

Επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη δυτική και κατά τόπους στη βόρεια χώρα από σήμερα Κυριακή (16-04-2023) έως και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας (17-04-2023) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ενισχυμένους ανέμους και πιθανώς χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Κυριακή (16-04-2023)

α) από τις απογευματινές ώρες στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Τη νύχτα τα φαινόμενα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εξασθενήσουν.

Β. Αύριο Δευτέρα (17-04-2023)

α) μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, στη δυτική Πελοπόννησο και κατά τόπους στη δυτική Στερεά.

β) μέχρι το απόγευμα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr) και το λογαριασμό της ΕΜΥ στο twitter (@EMY_HNMS).

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Φόλες σκότωσαν 10 σκυλιά

Κυριακή του Πάσχα: Τι γιορτάζουμε - Γιατί σουβλίζουμε αρνί

Τραγούδι για την ειρήνη από ένα Ελληνόπουλο