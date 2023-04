Κοινωνία

Τροχαίο - σοκ στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου: ΙΧ παραβίασε το κόκκινο, νεκρή μία γυναίκα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δυστύχημα σημειώθηκε 500 μέτρα πριν τα τούνελ του Καραμανλή.

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα (16/4) στη Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου 500 μέτρα πριν τα τούνελ του Καραμανλή.

Όπως αναφέρει ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπάτων Αρτέμιδος Παναγιώτης Λάμπρου η σφοδρή σύγκρουση συνέβη όταν το ένα από τα δύο οχήματα παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 76χρονης οδηγού του ασημί αυτοκινήτου η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Πηγή: irafina.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για κακοκαιρία την Κυριακή και την Δευτέρα του Πάσχα

Εύβοια: Φόλες σκότωσαν 10 σκυλιά

Κυριακή του Πάσχα: Τι γιορτάζουμε - Γιατί σουβλίζουμε αρνί