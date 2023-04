Κοινωνία

Ναρκωτικά: Η σκυλίτσα Λάικα “ξετρύπωσε” δεκάδες κιλά κάνναβης

Χειροπέδες στον αλλοδαπό που προσπάθησε ένα περάσει τα ναρκωτικά από το συνοριακό σημείο διέλευσης Κήπων στον Έβρο.

Ένας αλλοδαπός συνελήφθη το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στο συνοριακό σημείο διέλευσης Κήπων στον Έβρο, διότι εντοπίστηκε να μεταφέρει με Ι.Χ. αυτοκίνητο, περίπου 27 κιλά ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που πραγματοποιούν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με υπαλλήλους του τελωνείου Κήπων και την συνδρομή αστυνομικών του τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, το οποίο προσήλθε στο συνοριακό σημείο διέλευσης Κήπων για να πραγματοποιήσει έξοδο από τη χώρα μας, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του μετέφερε ποσότητες κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης.

Συγκεκριμένα, κατά την έρευνα που διενεργήθηκε με τη συνδρομή της Λάικα, της αστυνομικής σκυλίτσας ανίχνευσης ναρκωτικών, εντοπίστηκε στο κάτω μέρος του οχήματος ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, η οποία περιείχε 27 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 25.220 γραμμαρίων και 2 νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού βάρους 1.325 γραμμαρίων.

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τα ναρκωτικά, το όχημα, χρηματικά ποσά, δύο συσκευές πλοήγησης και κινητά τηλέφωνα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ενώ την προανάκριση ενήργησε η υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.

