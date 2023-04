Υγεία - Περιβάλλον

Μενίδι: Αδέσποτη σφαίρα τραυμάτισε άνδρα

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Περιστατικό με τραυματισμό ενός 72χρονου από αδέσποτη σφαίρα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα στο Μενίδι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο 72χρονος ενώ καθόταν στο τραπέζι ένιωσε τσούξιμο στο πόδι και σηκώνοντας το παντελόνι του είδε το χτύπημα από σφαίρα η οποία πιθανότατα προήλθε από μπαλωθιά από πυροβόλο όπλο.



Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις η σφαίρα είναι από πυροβολισμό στον αέρα και προέρχεται από 9αρι πιστόλι.

