Σαρλερουά: Νεκρούς αρουραίους πέταξαν οπαδοί της στους φιλάθλους της Σταντάρ Λιέγης (εικόνες)

Ξέφυγε η κατάσταση ανάμεσα σε Σαρλερουά και Σταντάρ Λιέγης, με τους φιλάθλους των φιλοξενούμενων να πετούν νεκρούς αρουραίους στους γηπεδούχους.



Οι οπαδοί της Σαρλερουά πέταξαν νεκρούς αρουραίους βαμμένους κόκκινους, προς τις εξέδρες που βρίσκονταν οι φίλαθλοι της Σταντάρ Λιέγης την Μεγάλης Παρασκευή κατά τη διάρκεια του αγώνα του βελγικού πρωταθλήματος μεταξύ των δύο συλλόγων, όπως ανακοίνωσε σήμερα (16/4) ο σύλλογο της Λιέγης.



Μια ντουζίνα αρουραίοι βαμμένοι κόκκινοι (τα χρώματα του τοπικού συλλόγου) στάλθηκαν προς την κατεύθυνση των οπαδών της Σταντάρ, όπως είχε αναφέρει αρχικά μια ομάδα οπαδών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες που επιβεβαίωσε ο σύλλογος.

Des supporters du Standard de Liege ont recu des rats morts, dans le derby contre Charleroi. @SportCharleroi tu prends tes c**** et tu sanctionnes tes clowns ou tu vas encore pleurnicher a l’Union belge ?



Une chose est certaine, tu es la honte de la Wallonie. pic.twitter.com/fNLXGj77ci — ??SV FOOT ?? (@MSVFoot) April 15, 2023

«Ελπίζουμε ότι η Pro League θα δράσει, ο σύλλογός μας θα υποβάλει καταγγελία και ότι οι ενώσεις ζώων θα εμπλακούν», είπαν οι οπαδοί στο Facebook.

Το ντέρμπι μεταξύ των δύο συλλόγων της Pro League είναι συχνά το σκηνικό για επεισόδια, μερικές φορές βίαια. Είναι όμως η πρώτη φορά όμως που συμβαίνει τέτοιου τύπου επεισόδιο. Το ματς κέρδισε (3-1) η Σταντάρ Λιέγης.

Pas de gros debordements lors de Standard-Charleroi mais... des rats morts jetes par des «supporters» carolos sur des supporters liegeois! (photos) https://t.co/JMUSCWop7W pic.twitter.com/uNxXkQwiRs

— Sudinfo LaMeuse (@LaMeuse_be) April 15, 2023

