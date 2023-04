Κοινωνία

Μοσχάτο: Με εκρηκτικά συνελήφθη 21χρονος

Η Άμεση Δράση εντόπισε και δεκάδες γκαζάκια μερικά εκ των οποίων είχαν εκραγεί.



Ένας 21χρονος συνελήφθη το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ στο Μοσχάτο, με την κατηγορία της κατοχής και κατασκευής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών.



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ λίγο μετά τις 10 το βράδυ στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα, εντόπισαν 4 φιάλες βουτανίου, 4 μπιτόνια βενζίνης και δυναμιτάκια.

Επίσης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, περιπολικό της Άμεσης Δράσης εντόπισε στην πλατεία Αττάλειας στο Μοσχάτο 42 γκαζάκια, από τα οποία μερικά ήταν άθικτα και μερικά είχαν εκραγεί. Παράλληλα εντόπισαν και δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς.

