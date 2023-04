Κόσμος

Πάσχα - Πάπας Φραγκίσκος: Ο Κύριος ας βοηθήσει Ρώσους και Ουκρανούς να πετύχουν την ειρήνη

Ο Ποντίφικας, στο μήνυμά του για το Πάσχα των Ορθοδόξων, έκανε αναφορά και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο πάπας Φραγκίσκος ευχήθηκε «καλό Πάσχα» σε όλους τους Ορθόδοξους, οι οποίοι γιορτάζουν σήμερα την Ανάσταση του Θεανθρώπου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φραγκίσκος τόνισε:

«Θέλω να εκφράσω την εγγύτητά μου σε όλους τους αδελφούς και τις αδελφές που, ιδίως στην Ανατολή, σήμερα γιορτάζουν το Πάσχα. Ο αναστηθείς Κύριος να είναι στο πλευρό σας και να σας γεμίσει με το Άγιο Πνεύμα του, καλό Πάσχα σε όλους σας».

Στην συνέχεια, ο ποντίφικας πρόσθεσε: «Οι Ρώσοι και Ουκρανοί αδελφοί, γιορτάζουν σήμερα το Πάσχα. Ο Κύριος ας σταθεί στο πλευρό τους και ας τους βοηθήσει να πετύχουν την ειρήνη».

