Πινγκ Πονγκ: Ο Ρηνιώτης πρωταθλητής στην Ισπανία με την Καχαζούρ Πριέγκο

Ανήμερα της γιορτής του και παραμονή των 40ων του γενεθλίων ο Τάσος Ρηνιώτης κατέκτησε έναν σημαντικό τίτλο.



Ο Τάσος Ρηνιώτης, δευτεραθλητής Ελλάδας του απλού ανδρών, έχοντας καταφέρει και στην τρέχουσα περίοδο να συνδυάσει με επιτυχία την παρουσία του στον Ολυμπιακό με αγώνες σε ξένα διασυλλογικά πρωταθλήματα, κατέκτησε τον τίτλο στην Ισπανία με την Καχαζούρ Πριέγκο. Ανήμερα της γιορτής του, παραμονή των 40ων του γενεθλίων.

Με τη συμπλήρωση 19 αγωνιστικών στη Σούπερ κατηγορία ανδρών της χώρας η ομάδα του δημιούργησε απόσταση ασφαλείας στην κορυφή και ό,τι κι αν γίνει στις εναπομείνασες 3 αγωνιστικές θα είναι η πρωταθλήτρια 2022-2023. Ο Ρηνιώτης είχε συμφωνία για λίγες συμμετοχές, αλλά εμφανίζοντας μόνο νίκες στα ατομικά του ματς συνέβαλε από την πλευρά του στη μεγάλη διάκριση. Παράλληλα δοκίμασε νέα σημαντική εμπειρία στη διεθνή του καριέρα, η οποία είναι πολυετής και συμπεριλαμβάνει σταθμούς στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Σερβία και αλλού.

Η ισπανική Superdivision Masculina έχει 12 ομάδες και 22 αγωνιστικές. Η Καχαζούρ Πριέγκο έχει υποστεί μόλις 1 ήττα σε 19 ματς κι έχει συγκεντρώσει 37 βαθμούς. Η Κομποστέλα, που ακολουθεί με 32 βαθμούς, έχει αγώνα παραπάνω, συνολικά 20 και με δεδομένο ότι η κάθε νίκη δίνει 2 πόντους δεν προλαβαίνει πιθανή ανατροπή. Η Καχαζούρ Πριέγκο πανηγυρίζει ήδη την πρωτιά και ο εκτός έδρας αγώνας της, απόψε 16/04, κόντρα στην Ποντεβέντρα (χωρίς τον Ρηνιώτη) έχει διαδικαστικό χαρακτήρα.

Ο πολύπειρος διεθνής μας, νικητής πριν από λίγο καιρό με τέλεια ατομική στατιστική και σε Ευρωπαϊκό διασυλλογικό Κύπελλο με τον Ολυμπιακό (Europe Trophy), μετείχε σε 4 ομαδικούς αγώνες στην ισπανική λίγκα και σημείωσε 5 νίκες σε ισάριθμα ατομικά ματς. Το τελευταίο παιχνίδι το έδωσε στις 31 Μαρτίου και πέτυχε μία νίκη με αντίπαλο τη Σαν Σεμπάστιαν Ντε Λος Ρέγιες. Στην πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου είχε συμπαίκτες τον Ισπανό Κάρλος Μασάδο, τους Πορτογάλους Ντιόγκο Καρβάλιο, Ντιόγκο Τσεν και τον Σουηδό Χάμπους Σόντερλουντ.

Ελληνική συμμετοχή στο ίδιο πρωτάθλημα, υπήρξε για ένα μικρό διάστημα στον 2ο γύρο με τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη να έρχεται σε συμφωνία με τη Μούρθια. Ο πρωταθλητής Ελλάδας του απλού ανδρών το 2020 είχε 2 νίκες 5 ήττες. Η ομάδα του δεν μπορούσε ν αποφύγει τον υποβιβασμό.

Τέλος, στην αντίστοιχη κατηγορία των γυναικών αγωνίζεται για δεύτερη σεζόν η Κατερίνα Τόλιου με τη φανέλα της Ρέους. Στις 22 αγωνιστικές ολοκληρώνεται κι εδώ το πρωτάθλημα και η Ρέους βρίσκεται στην 3η θέση με 26 βαθμούς σε 20 ματς, ισόβαθμη με τη Φρανσίσκο Μοράλες. Χτες 15/04 αγωνίστηκε στο Αλικάντε χωρίς την κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια και γνώρισε την ήττα από το τοπικό σωματείο με 4-3. Θα τερματίσει σε θέσεις Ευρώπης, ενώ σίγουρη πρωταθλήτρια Ισπανίας με 40 βαθμούς είναι η Καρταζένα. Σε ατομικό επίπεδο η Τόλιου παρουσιάζει προς το παρόν 6 νίκες και 3 ήττες.

