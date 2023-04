Πολιτική

Ανδρουλάκης: το πασχαλινό μήνυμα με το αυγό... “ΠΑΣΟΚ” (εικόνες)

Με μία φωτογραφία πυ απεικονίζει ένα πασχαλινό αυγό στα χρώματα του ΠΑΣΟΚ, ευχήθηκε με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Μήνυμα για την ημέρα της Ανάστασης έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη γενέτειρά του την Κρήτη, όπου βρέθηκε για τις γιορτές του Πάσχα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, μοιράστηκε τις τελευταίες ημέρες στιγμιότυπα από το νησί με το τελευταίο να "κλέβει τις εντυπώσεις".

Πιο συγκεκριμενα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αποφάσισε να ακολουθήσει το «trend» των ημερών, και «ανέβασε» την Κυριακή του Πάσχα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία με ένα αυγό ΠΑΣΟΚ.

«Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία και ευημερία! Χριστός ανέστη!», έγραψε στη λεζάντα που συμπλήρωνε την φωτογραφία, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

