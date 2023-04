Οικονομία

Τουρισμός - Ρέτσος: Πλώρη για πάνω από 18,2 δις φέτος

Την εκτίμηση ότι η τουριστική χρονιά του 2023 για την Ελλάδα θα είναι καλύτερη εκείνης του 2022 εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ.



Την εκτίμηση ότι η τουριστική χρονιά του 2023 για την Ελλάδα θα είναι καλύτερη εκείνης του 2022 εξέφρασε σε συνέντευξη του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιάννης Ρέτσος επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι με βάση τις διεθνείς τάσεις και τα επόμενα χρόνια δείχνουν περαιτέρω άνοδο των τουριστικών μεγεθών της χώρας.

Προς επίρρωση των παραπάνω, ο κ. Ρέτσος υπογραμμίζει ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι ο ελληνικός τουρισμός το 2023 θα εισφέρει στην ελληνική οικονομία πέραν των 18,2 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας δηλαδή το τουριστικό εισόδημα ρεκόρ της χρονιά του 2019. "Το "πόσο", θα φανεί στην πορεία της χρονιάς" σημειώνει ο κ. Ρέτσος, αλλά την ίδια στιγμή ευελπιστεί όλα να εξελιχθούν ομαλά εφέτος, αφού υπενθυμίζει ότι και πέρυσι υπήρξε εκτίμηση ότι τα έσοδα θα κυμαίνονταν πέραν τω ν 18,2 δισ. ευρώ αλλά τελικά η τουριστική βιομηχανία ουσιαστικά κινήθηκε από τις αρχές του καλοκαιριού χάνοντας 3 και πλέον ζωτικούς μήνες.

Η Ελλάδα εξαργυρώνει το πολύ καλό Brand που χτίστηκε στην διάρκεια της πανδημίας

"Η Ελλάδα εξαργυρώνει το πολύ καλό Brand που χτίστηκε στην διάρκεια της πανδημίας υπογραμμίζει ο κ. Ρέτσος, όταν το 2020 ήταν η μόνη χώρα της Μεσογείου που άνοιξε τα σύνορα της με απόλυτη επιτυχία. Δώσαμε εξετάσεις και περάσαμε σαν μια χώρα που μπορεί να διαχειριστεί μια σοβαρή κρίση. Επιπρόσθετα το παράδειγμα της Ελλάδας ακολούθησαν και άλλες χώρες", σημείωσε ο Γιάννης Ρέτσος προσθέτοντας ότι η φήμη της ασφάλειας που έχτισε η Ελλάδα εκείνη την περίοδο μας ακολουθεί ακόμα.

Χαρακτηριστικό εκείνης της δύσκολης περιόδου είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα πήρε την τολμηρή απόφαση να ανοίξει τις πύλες εισόδου της για τους Αμερικανούς μετατρέποντας έτσι το αεροδρόμιο της Αθήνας σε έναν κόμβο για όλη την Ευρώπη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το τουριστικό ρεύμα της Αμερικής να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα για τώρα αλλά και για το μέλλον. "Οι Αμερικανοί έχουν γυρίσει στην Ελλάδα και θα αργήσουν να φύγουν" σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ρέτσος.

Από τι κινδυνεύει η Ελλάδα να χάσει την πέμπτη θέση που κατέχει ως παγκόσμιο αναγνωρίσιμο τουριστικό Brand

Στην ερώτηση από τι κινδυνεύει η Ελλάδα να χάσει την πέμπτη θέση που κατέχει ως παγκόσμιο αναγνωρίσιμο τουριστικό Brand, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ είναι σαφής: "Δεν θέλουμε στο μέλλον το ελληνικό Brand να κατρακυλήσει και να είναι μη ανιχνεύσιμο. Το να πέσει στην 7η θέση από την 5η δεν λέει κάτι. Το σημαντικό είναι να μείνουμε στην κορυφή των παγκόσμιων τουριστικών δυνάμεων".

Και πως θα γίνει αυτό;

Ο Γιάννης Ρέτσος αφού εξηγεί ότι η δραστηριότητα του τουρισμού είναι κυκλική και τώρα που η Ελλάδα είναι στα "πάνω" της, θα πρέπει αυτό να συνοδεύεται με στρατηγική και οργάνωση για την επόμενη ημέρα. "Χρειάζεται στρατηγική, χρειάζεται οργάνωση προορισμών, χρειάζεται βελτίωση υποδομών, χρειάζεται διαχείριση απορριμμάτων. Είναι μερικά ζητήματα που θα πρέπει να δοθούν άμεσες απαντήσεις στα συγκεκριμένα μέτωπα" όπως λέει.

Την ίδια στιγμή απαραίτητα είναι τα σύγχρονα εργαλεία προώθησης της Ελλάδας, προκειμένου να είμαστε πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό, όπως αναφέρει ο κ. Ρέτσος. Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ κάνει ειδική αναφορά στην εταιρεία προβολής του ΣΕΤΕ, την Marketing Greece, για την οποία, όπως λέει ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να είναι υπερήφανος. "Η MG ξεκίνησε και στηρίχθηκε από τις επιχειρήσεις και εξελίχθηκε με τρόπο πρωτοπόρο. Τωρα, ο ΣΕΤΕ παίρνει αξία από την MG και αυτό είναι επιτυχία της Ιωάννας Δρέττα και της ομάδας της", αναφέρει ο κ. Ρέτσος.

Το μεγάλο ζήτημα της τουριστικής βιομηχανίας εντοπίζεται στο θέμα της απασχόλησης

Για το 2023 το μεγάλο ζήτημα της τουριστικής βιομηχανίας εντοπίζεται στο θέμα της απασχόλησης και της αδυναμίας εύρεσης προσωπικού. Στην παρέμβαση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Γιάννης Ρέτσος σημείωσε ότι αποτελεί τεράστιο ζήτημα η έλλειψη προσωπικού στον κλάδο του τουρισμού, αλλά και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι παροχή υπηρεσίας, η αδυναμία εύρεσης καταρτισμένων εργαζομένων έχει επίπτωση στο προσφερόμενο προϊόν, σημειώνει. Οι παράγοντες για το φαινόμενο αυτό, που δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πολλοί. Ωστόσο δύο είναι είναι οι κύριοι κατά τον κύριο Ρέτσο.

Ο ένας παράγοντας συνδέεται με την πανδημία, που "βίαια" έθεσε εκτός λειτουργίας την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία εξωθώντας τους εργαζόμενους σε άλλους κλάδους. Ο έτερος παράγοντας αφορά την περίοδο 2013-2019, όταν η τουριστική οικονομία αναπτυσσόταν και οι περισσότεροι τομείς της οικονομίας ήταν σε ύφεση. Την περίοδο αυτή οι εργαζόμενοι στράφηκαν μαζικά στον τουρισμό, ενώ από το 2020 έως το 2022 συνέβη ακριβώς το ανάποδο. Αυτοί οι δύο λόγοι σε συνδυασμό με την εποχικότητα της τουριστικής περιόδου επιτείνουν το πρόβλημα, σημειώνει ο κ. Ρέτσος. Ολα τα υπόλοιπα, όπως οι κακές συνθήκες της εργασίας, συμπληρώνουν το πρόβλημα.

Ελέγχους τώρα για την αντιμετώπιση των κακών συνθηκών απασχόλησης

Αναφερόμενος στις κακές συνθήκες εργασίας που παρατηρούνται την τουριστική περίοδο, σημείωσε ότι αυτό το ζήτημα αντιμετωπίζεται με ελέγχους. "Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα λέμε για κακές συνθήκες εργασίας. Τώρα δεν ασχολείται κανείς, ενώ τώρα είναι η περίοδος που πρέπει να ξεκινήσουν οι έλεγχοι", σημείωσε ο κ. Ρέτσος.

Στα ξενοδοχεία το ελάχιστο όριο αμοιβών είναι υψηλότερο από το γενικό ελάχιστο όριο

Σε ό,τι αφορά το μισθολογικό καθεστώς των εργαζομένων στον τουρισμό ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ υπενθυμίζει ότι "ο κλάδος των ξενοδοχείων που απασχολεί 150.000 εργαζόμενους στην χώρα, έχει υποχρεωτική κλαδική σύμβαση που σημαίνει ότι πρέπει να την εφαρμόζουν όλοι. Άρα οι αμοιβές που προκύπτουν, ακόμα και οι χαμηλότερες, είναι πολύ υψηλότερες από τη γενική συλλογική σύμβασης των εργαζομένων. Το ελάχιστο όριο είναι υψηλότερο από το γενικό ελάχιστο όριο, ενώ ταβάνι στους υψηλούς μισθούς δεν υπάρχει, αφού αυτό καθορίζεται από την αγορά. Οταν υπάρχει ζήτηση και μικρή προσφορά σε εργαζόμενους οι μισθοί ανεβαίνουν", συμπληρώνει ο κ. Ρέτσος.

Απαραίτητη η κατάρτιση των εργαζομένων και η σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας

Με δεδομένο το γεγονός ότι το θέμα των ελλείψεων στο προσωπικό θα έχει διάρκεια ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ σημειώνει ότι μεσοπρόθεσμα θα πρέπει ενταθεί η κατάρτιση νέων εργαζομένων για απόκτηση δεξιοτήτων στις ειδικότητες του τουρισμού, κάτι που όπως λέει ο ΣΕΤΕ, μέσω του Insete το κάνει, αλλά από μόνο του δεν αρκεί. "Χρειάζεται σε αυτή την διαδικασία να συμμετάσχουν ολά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων που έχουμε στην χώρα προκειμένου να συνδέσουν την γνώση με την αγορά εργασίας."

Σε ό,τι αφορά τις άμεσες λύσεις, ο κ. Ρέτσος τονίζει ότι ο τουρισμός πρέπει να έχει ίσα δικαιώματα με τον αγροτικό τομέα και να εισάγει εργαζόμενους. "Θα πρέπει να δουμε την υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τον αριθμό των εργαζομένων και τις ειδικότητες, γιατί κι αυτό πρέπει να γίνει με προσοχή, καθώς δεν θέλουμε να στρεβλώσουμε την αγορά εργασίας. Πρέπει να έλθουν άνθρωποι που θα απασχοληθούν σε θέσεις που δεν βρίσκονται σήμερα εργαζόμενοι με όρους εργασίας που ισχύουν ήδη στην Ελλάδα", αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ.

Αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία του ΣΕΤΕ

Ο Γιάννης Ρέτσος έχοντας συμπληρώσει δύο θητείες στο τιμόνι του ΣΕΤΕ θα παραδώσει την σκυτάλη στην επόμενη ηγεσία του συνδέσμου την 31η Μαΐου όπου έχει προγραμματιστεί η ετήσια γενική συνέλευση του. Βιώνοντας απροσδόκητα μεγάλες δυσκολίες στη διάρκεια της θητείας του, ο Γιάννης Ρέτσος είναι περήφανος για την πορεία του στον ΣΕΤΕ. Δεν θα άλλαζε τα 3 τελευταία χρόνια των δυσκολιών της πανδημίας, αφού οι δυσκολίες βοηθάνε να αναδείξει κανείς τις ηγετικές του ικανότητες, όπως λέει. Την επόμενη διοίκηση ο κ. Ρέτσος την συμβουλεύει ότι θα πρέπει να είναι σε στενή επικοινωνία με την εκάστοτε κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του τουρισμού, γιατί οσο πιο στενή είναι η συνεργασία τόσο πιο καλά θα είναι τα αποτελέσματα για τον ελληνικό τουρισμό.

