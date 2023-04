Αθλητικά

Γουέστ Χαμ - Άρσεναλ: Νέα γκέλα για τους “κανονιέρηδες”

Ακόμη δύο πολύτιμους βαθμούς στη «μάχη» του τίτλου στην Premier League έχασε η πρωτοπόρος Άρσεναλ.



Ακόμη δύο πολύτιμους βαθμούς στη «μάχη» του τίτλου στην Premier League έχασε η πρωτοπόρος Άρσεναλ που αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Γουέστ Χαμ στο "London Stadium", στο πρώτο σημερινό παιχνίδι για την 31η αγωνιστική.



Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα κατάφερε να προηγηθεί 2-0 με τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, ωστόσο τα «σφυριά» δεν παρέδωσαν τα όπλα και μείωσαν πριν το ημίχρονο.





Οι «κανονιέρηδες» είχαν την ευκαιρία να πετύχουν και τρίτο γκολ στο 52΄, ωστόσο ο Σάκα εκτέλεσε άσχημα το πέναλτι και δεν βρήκε στόχο, ενώ στη συνέχεια η Γουέστ Χαμ ισοφάρισε με τον Μπόουεν.



Πλέον η Άρσεναλ βρίσκεται τέσσερις βαθμούς μπροστά από την πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους αναμέτρηση της 26ης Απριλίου για το πρωτάθλημα στο «Έτιχαντ Στέιντιουμ» να είναι «τελικός» για τους Λονδρέζους.

