Σουδάν: “Οι πυροβολισμοί πέφτουν πίσω μου” - Έλληνες εγκλωβισμένοι μιλούν στον ΑΝΤ1

Δύο Έλληνες τραυματίστηκαν από τις σφοδρές εχθροπραξίες που μαίνονται στην πρωτεύουσα του Σουδάν. Μέλη της ελληνικής κοινότητας στο Χαρτούμ μίλησαν στον ΑΝΤ1.

Του Αντώνη Σεφερλή

Στην χώρα της Βόρειας Αφρικής αυξάνεται δραματικά ώρα με την ώρα ο αριθμός νεκρών και τραυματιών καθώς για δεύτερη ημέρα συνεχίζονται οι αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα στον στρατό και σε πανίσχυρη παραστρατιωτική οργάνωση.

Και οι δυο πλευρές χρησιμοποιούν βαρέα όπλα, ενώ μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα βομβαρδίζουν αντίπαλους στόχους.

Ανάμεσα στις εχροπραξίες, που μένονται στο Χαρτούμ, δύο έλληνες ομογενείς τραυματίστηκαν. Τα περισσότερα μέλη της ομογένειας δηλώνουν τις τελευταίες ώρες ότι βρίσκονται εγκλωβισμένα στα σπίτια τους.

Μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, μέλη της ελληνικής κοινότητας στο Χαρτούμ περιγράφουν τις στιγμές αγωνίας που περνούν και πως κατάφεραν να μεταφέρουν τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Ένας από τους Έλλήνες στην περιοχή είναι ο κύριος Νικόλας, που ψώνιζε στο σούπερ μάρκετ την ώρα που ξέσπασαν οι σφοδρές εχθροπραξίες στο Σουδάν. Αυτή τη στιγμή, είναι αποκλεισμένος σε σπίτι φίλου του στη Χαρτούμ.

Ο κ. Νικόλας αναφέρει χαρακτηριστικά στην κάμερα του ΑΝΤ1: "Γινόταν ο χαλασμός...όλο το βράδυ δε κοιμήθηκα, το σπίτι σειόταν, μπαίναμε σούπερ μάρκετ εκείνη τη στιγμή πέφτανε οι πυροβολισμοί πολύ κοντά μας, δεν το περιμέναμε".

"Τα αφήσαμε όλα βγήκαμε έξω και προσπάθησα να πάω στο σπίτι ενός φίλου μου. Είμαι εγκλωβισμένος βασικά στο σπίτι του φίλου μου το οποίο είναι δίπλα εκεί που γίνεται η ιστορία" συμπληρώνει και συνεχίζει σχετικά με τον οπλισμό που υπήρχε, "Πολύ βαριά όπλα χρησιμοποιούσαν και ελικόπτερα που χτυπούσαν σημεία".

Μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 την ώρα που σφαίρες εκτοξεύονται έξω από το σπίτι του, ένας από τους Έλληνες που συνέδραμαν στην διακομιδή των δύο τραυματιών περιγράφει καρέ καρέ τη σκηνή.

"Τυχεροί μέσα στην ατυχία τους, έχουν τραύματα στα πόδια τους, το ένα τραύμα στα πόδια, είναι αρκετά σοβαρό, είναι και οι δύο στο νοσοκομείο... Με τη βοηθεια των φίλων των σουδανών εδώ τους βάλαμε στο αυτοκίνητο και τους πήγαμε στο νοσοκομείο", αναφέρει.

Κρατώντας τη ψυχραιμια τους, αποφευγουν παραθυρα και ελπιζουν στη παυση των εχθροπραξιών. "Ειμαστε στο πατωμα χαμηλά από παράθυρα, να μη μας πάρει καμία ξώφαλτση", περιγράφει στη συνέχεια για τις συνθήκες που επικρατούν.

Ο Γεράσιμος Παγουλάτος, Επίτιμος Πρόξενος στο Σουδάν αναφέρει: "Είναι όλοι ταμπουρωμένοι, μόνο άρματα μάχης είναι έξω αυτή τη στιγμή, είμαστε 60-70 Έλληνες στο Σουδάν".

Η ελληνική κοινότητα στο Χαρτούμ πάντως εκφράζει μέσω του ΑΝΤ1 ένα μήνυμα ψυχραιμίας και ομόνοιας, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα.

