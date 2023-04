Πολιτισμός

Πάσχα - Περιφέρεια Αττικής: Γλέντι με αρνιά στο πάρκο “Αντώνης Τρίτσης” (εικόνες)

Στο Μητροπολιτικό Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης" γιόρτασε την ημέρα του Πάσχα, η Περιφέρεια Αττικής, με ζωντανή μουσική, παραδοσιακά εδέσματα και κρασί.



Με παραδοσιακή μουσική από όλη την Ελλάδα, τον παραδοσιακό οβελία, πλούσια εδέσματα, πολύ κέφι και χορό γιόρτασαν πάνω από 5.000 πολίτες την ημέρα του Πάσχα στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».

Η μεγάλη γιορτή που πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής κατόπιν πρωτοβουλίας του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, αποτελεί πλέον θεσμό. Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος έδωσε την ευκαιρία σε χιλιάδες συμπολίτες μας που παρέμειναν στην Αττική να γιορτάσουν παραδοσιακά, σαν μια παρέα, όπως ακριβώς ταιριάζει στο Πάσχα των Ελλήνων.

Την εκδήλωση οργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής, ο Φορέας του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», με συνδιοργανωτές τους Δήμους Ιλίου και Αγ. Αναργύρων Καματερού. Συμμετείχαν επίσης οι δήμοι, Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Αγ. Βαρβάρας, Πετρούπολης και Αιγάλεω.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, που από νωρίς το πρωί έδωσε το παρών στο Μητροπολιτικό Πάρκο είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να ευχηθεί από κοντά σε όλους τους πολίτες, στους Αντιπεριφερειάρχες, τα στελέχη του Πάρκου, δήμαρχους, τους αντιδημάρχους και τα στελέχη της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Γ. Πατούλης ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν για την επιτυχή διοργάνωση της μεγάλης γιορτής, ενώ εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες στην ομάδα των εθελοντών για την καθοριστική της συμβολή στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Η υπόσχεση ότι η μεγάλη γιορτή του Πάσχα θα γίνει θεσμός για το Μητροπολιτικό Πάρκο της καρδιάς μας γίνεται πράξη. Και εφέτος, βρισκόμαστε εδώ, για να γιορτάσουμε την ημέρα της Λαμπρής, παραδοσιακά, όλοι μαζί σε μια παρέα, όπως ταιριάζει σε ένα ελληνικό Πάσχα. Με την Αναστάσιμη Χαρά, ζωντάνια και κέφι, ας χαρούμε την σημερινή γιορτή, ανοίγοντας τις καρδιές και τις αγκαλιές μας. Ευχαριστώ θερμά, πρώτα από όλους, τους συμπολίτες μας που μας τίμησαν με την παρουσία τους και μοιράστηκαν την χαρά τους μαζί μας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εργαζόμενους του Πάρκου, της Περιφέρειας και τους εθελοντές για τη συμβολή τους στη διεξαγωγή αυτής της γιορτής. Ευχαριστώ επίσης τους Δημάρχους Ιλίου και Αγ. Αναργύρων-Καματερού για τη συνεργασία, καθώς και όλους τους δήμους της Δυτικής Αθήνας, Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Αγ. Βαρβάρας, Πετρούπολης και Αιγάλεω. Να ευχαριστήσουμε παράλληλα και όλους, όσοι βοήθησαν με τις χορηγίες τους και ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο κάλεσμα της Περιφέρειας Αττικής, συνδράμοντας στη διοργάνωση στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Α. Τρίτσης αποτελεί πλέον μία όαση πρασίνου και αναψυχής, έναν τόπο σταθερής συνάντησης και αναφοράς. Είναι το Πάρκο της Καρδιάς μας. Χριστός Ανέστη!».

Την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος είχε ο Γ. Κοτσίνης με πλήθος μουσικών και τραγουδιστών να εναλλάσσονται στην μουσική σκηνή κρατώντας αμείωτο το κέφι του κόσμου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν γνωστοί καλλιτέχνες όπως: Κατσίγιαννη Κατερίνα, Κυρίτσης Αντώνης, Περυσινάκης Πάρις, Σκορδαλός Γιώργος, Τηγανούρια Ζωή, Φιλιππίδη Λευκοθέα, 3μελές γκρουπ με μουσικούς από τον Πόντο. ΟΙ μουσικοί: Κοτσίνης Γιώργος, Κωνσταντίνου Θωμάς – λαούτο, Μαρινάκης Γιώργος - βιολί, Πλατάκης Μανούσος – κρουστά, 3μελές γκρουπ με μουσικούς από τον Πόντο (φωνή, λύρα, νταούλι), 5μελές γκρουπ μουσικών της κας Κατσίγιαννη.

Στο πάρκο υπήρχαν εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ενώ τοπικοί σύλλογοι χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Βουλευτής Γ. Λοβέρδος, οι Δήμαρχοι, Αγίων Αναργύρων Καματερού Στ. Τσίρμπας, Περιστερίου Α. Παχατουρίδης, ο Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Ευθ. Λέκκας, οι Αντιπεριφερειάρχες, Δυτικού Τομέα Αθηνών Α. Λεωτσάκος, Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλης, Παιδείας Χ. Αλεξανδράτος, Πολιτισμού Χ. Ρώμας, Μεταφορών Β. Γιαννακόπουλος και Υγείας Γ. Κεχρής, οι εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αθ. Βαθιώτης, Ευγ. Μπαρμπαγιάννη, Ν. Παπαδάκης, Μ. Αγγελοπούλου, Μ. Βλάχου, η Πρόεδρος τους Φορέα Σ. Μαυρίδου, η Γενική Διευθύντρια του Φορέα Μ. Χατζηαθανασίου, μέλη του Δ.Σ. και στελέχη του Φορέα, μέλη του ΙΣΑ, ο αναπληρωτής Βουλευτής Μπ. Καραθάνος, αντιδήμαρχοι, μεταξύ άλλων, Ιλίου Ν. Βομπυράκη και Α. Τσιμόγιαννης, Αγ. Αναργύρων Καματερού Η. Αποστόλου, Περιστερίου Π. Λύκος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μ. Αναγνωστόπουλος, συνεργάτες και σύμβουλοι του Περιφερειάρχη, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και πλήθος κόσμου.

Να σημειωθεί ότι για την ασφάλεια των πολιτών στο σημείο βρισκόταν ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, Πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρα του ΕΔΣΝΑ, στελέχη του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας και του ΙΣΑ, εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων και ιατρικών Κέντρων, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή της Πυροσβεστικής της Τροχαίας, της ΓΑΔΑ και των ΑΤ Αγ. Αναργύρων και Ιλίου.

