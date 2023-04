Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Γκατούζο, η πρόταση και τα δημοσιεύματα στον ιταλικό Τύπο

Ο Γκατούζο έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ιταλικά γήπεδα με το μαχητικό του πνεύμα, ενώ ο εκρηκτικός του χαρακτήρας αποτυπώθηκε και στο πέρασμα του από τον πάγκο του ΟΦΗ.

Του Γιώργου Τριανταφυλλίδη

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε επίσημη πρόταση στον Τζενάρο Γκατούζο και σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 ο Ιταλός τεχνικός εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα για να εργαστεί στους Πειραιώτες, έπειτα από την πρώτη θητεία του στη χώρα μας με τον ΟΦΗ το 2014.

Ο πρώην φορ του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ, Αντώνης Πετρόπουλος, είχε συνεργαστεί με τον Γκατούζο και μίλησε στον ΑΝΤ1 για τον 45χρονο προπονητή που είχε πανηγυρίσει έξαλλα ένα γκολ του στο Ηράκλειο. «Είναι ένας μαχητικός προπονητής. Έχει μια γλυκιά τρέλα ποδοσφαιρική. Είναι δουλευταράς, έχει ένα πάρα πολύ καλό επιτελείο που ασχολούνται πολύ με τους ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το βασικό ώστε να ξέρουν πως θα αντιμετωπίσουν έναν αντίπαλο» ανέφερε.

Τα δημοσιεύματα στον ιταλικό Τύπο επιβεβαιώνουν τις προχωρημένες διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τον Τζενάρο Γκατούζο και ο πρώην προπονητής της Μίλαν, την Νάπολι και της Βαλένθια, εμφανίζεται θετικός στο να ντυθεί στα «ερυθρόλευκα».

Ο Γκατούζο έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ιταλικά γήπεδα με το μαχητικό του πνεύμα τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής, ενώ ο εκρηκτικός του χαρακτήρας αποτυπώθηκε και στο πέρασμα του από τον πάγκο του ΟΦΗ όταν ξέσπασε για κάποια δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου.

«Αυτά που γράφονται είναι μαλ....! 100 % μαλ....! Το επαναλαμβάνω για τελευταία φορά. Ήρθα εδώ για να δουλέψω και να κάνω ότι καλύτερο μπορώ για την ομάδα. Σταματήστε το...» είχε πει ο Γκατούζο.

Η υπόθεση αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα και ο Τζενάρο Γκατούζο είναι ο πρώτος υποψήφιος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

