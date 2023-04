Πολιτισμός

Κατερίνα Χέλμη: Ο κινηματογράφος και ο τελευταίος ρόλος στην σειρά “Ζωή” του ΑΝΤ1+ (βίντεο)

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση θανάτου της Κατερίνας Χέλμη σε ηλικία 83 ετών. Οι ερμηνείες στον κινηματογράφο έγραψαν ιστορία με φράσεις που έμειναν ανεξίτηλες.

Όταν κάποτε η Φίνος Φίλμ θέλησε να περιγράψει με λίγα λόγια την Κατερίνα Χέλμη έγραψε : "ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, είχε από νέα την ικανότητα να εκμηδενίζει την απόσταση μεταξύ ρόλου και πραγματικότητας, πείθοντας τον θεατή για την ιστορία που υποδύεται".

«Την ξέρω από πάρα πολύ μικρό κοριτσάκι και οι δυο μας στο θέατρο. Πάρα πολύ καλές σχέσεις. Πάρα πολύ καλή συνάδελφος. Ταλαντούχα υπερβολικά για εμένα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η Μαίρη Χρονοπούλου.

Η Κατερίνα Χέλμη, το ψιλόλιγνο κορίτσι με το σπινθηροβόλο βλέμμα και την βροντερή φωνή, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Αυγούστου του 1939 από πατέρα Κεφαλονίτη, που διατηρούσε κατάστημα ανδρικών ειδών και έραβε όλους τους μεγάλους της εποχής.

Όπως η ίδια έλεγε κατάλαβε ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός όταν είδε με την οικογένεια της την «Αγία Ιωάννα» του Μπέρναρ Σο στο θέατρο Κοτοπούλη.

«Η Κατερίνα Χέλμη ήταν μία εμβληματική φυσιογνωμία του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Και μας τίμησε με την φιλία της πολλούς νεότερους ηθοποιούς, γιατί πίστευε πάρα πολύ στη νεότερη γενιά. Παρακολουθούσε πάντα και τις θεατρικές παραστάσεις μας και τις ταινίες. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, που έχει φύγει από τη ζωή, γιατί πραγματικά θα μείνει αξέχαστη μέσα από τους ρόλους της, και, για την ευγενική της φυσιογνωμία, και, γιατί ήταν μία εξαιρετική δασκάλα για τους ηθοποιούς», δήλωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Έγινε ευρέως γνωστή μέσα από ρόλους σε μερικές από τις πιο αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Η Βάνα Μπάρμπα δήλωσε «Εγώ δεν είχα την τιμή να την γνωρίζω προσωπικά, αλλά όλη η Ελλάδα γνώριζε ποια ήταν η Κατερίνα Χέλμη. Το σημάδι της στα "Κόκκινα Φανάρια", και, όχι μόνο, και σε μεγάλες θεατρικές παραστάσεις, αλλά ειδικά στα "Κόκκινα Φανάρια". Αυτό το πρόσωπο, αυτή η φοβερή φιγούρα της αξιοπρέπειας, της ομορφιάς, αλλά, και της ελληνικότητας θα μείνει για πάντα. Θα μείνει στο Πάνθεον με όλους αυτούς τους μεγάλους ηθοποιούς που γράψανε την δική τους ιστορία».

Εκτός από την εντυπωσιακή παρουσία της στα «Κόκκινα Φανάρια» του Βασίλη Γεωργιάδη, ταινία που ήταν υποψήφια για το Όσκαρ ξενόγλωσσης παραγωγής το 1964, ξεχωριστή υπήρξε η ερμηνεία της στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Νόμος 4000» .

«Η Κατερίνα Χέλμη ήταν ένας πολύ πολύ ζεστός άνθρωπος γεμάτη τρυφερότητα. Αντιμετώπιζε όλους τους συναδέλφους της με πολύ πολύ αγάπη. Ήταν πάντα παρών, ακόμα και, όταν δεν μιλούσε εξέπεμπε πολύ αγάπη, πολύ τρυφερότητα, πολύ συμπαράσταση. Είχαμε δουλέψει μαζί στους "Φρουρούς της Αχαΐας" και θυμάμαι μόνο όλη αυτή την αγάπη να με περιβάλει συνεχώς και να με κάνει να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό», ανέφερε από την πλευρά του ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Συμμετείχε σε τουλάχιστον 25 ταινίες και 4 τηλεοπτικές σειρές ενώ πρωταγωνίστησε και στο θέατρο επιλέγοντας τις συνεργασίες και το ρεπερτόριο της.

Μια από τις τελευταίες εμφανίσεις της ήταν στην πρόσφατη avant premiere της νέας σειράς της πλατφόρμας του ΑΝΤ1+, “Ζωή” όπου στο πλευρό ενός εξαιρετικού καστ με την Μαρία Καβογιάννη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η Κατερίνα Χέλμη έμελλε να ενσαρκώσει τον τελευταίο της ρόλο.

Στη σειρά ζωή που ήδη βρίσκεται διαθέσιμη στον ΑΝΤ1+ η Κατερίνα Χέλμη ενσαρκώνει μια ξεχωριστή γυναίκα που πρωταγωνιστεί σε ένα από τα επεισόδια. Κάθε επεισόδιο της σειράς πραγματεύεται μέσα από το πρίσμα της κωμωδίας ένα ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία χωρίς να το υποβιβάζει, δικαιώνοντας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όλους τους χαρακτήρες, δίνοντας φωνή σε όσους νιώθουν ότι δεν έχουν.

Η Κατερίνα Χέλμη ήταν με τον ιστορικό και ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Σβολόπουλο εκ των ιδρυτών του «Ιδρύματος Κωνσταντίνου Καραμανλή» και υπήρξε ιδιαίτερα δραστήρια στην τοπική αυτοδιοίκηση.

