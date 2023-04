Κόσμος

Πάσχα - Μπάιντεν: Οι ευχές στους ορθόδοξους χριστιανούς

Το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου στους ορθόδοξους χριστιανούς για τον εορτασμό του Πάσχα.



Ευχές στους ορθόδοξους χριστιανούς για τον εορτασμό του Πάσχα έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στο μήνυμα του τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι μαζί με την Πρώτη Κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, «χαιρόμαστε μαζί σας για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και τον θρίαμβο του φωτός επί του σκότους».

«Κατά τη διάρκεια αυτής της ιερής περιόδου και των επόμενων ετών, προσβλέπουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για να οικοδομήσουμε έναν πιο δίκαιο και συμπονετικό κόσμο για όλα τα παιδιά του Θεού», αναφέρει ακόμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναλυτικά το μήνυμα του Τζο Μπάιντεν:



«Η Τζιλ και εγώ στέλνουμε θερμές ευχές σε όλους εκείνους στην Ορθόδοξη Χριστιανική κοινότητα που γιορτάζουν το Πάσχα και χαιρόμαστε μαζί σας για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και τον θρίαμβο του φωτός επί του σκότους.

Σήμερα, καθώς προσευχόμαστε για όλους εκείνους που υποφέρουν από τον πόλεμο και τις διώξεις, ευχαριστούμε επίσης για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που δένουν τις πληγές των τραυματιών και εργάζονται για την προστασία της αξιοπρέπειας όλων, υποδεχόμενοι τους πρόσφυγες και υπερασπιζόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλοι μαζί, ας δεσμευτούμε εκ νέου σε αυτό το έργο και στη σφυρηλάτηση ενός καλύτερου μέλλοντος – ενός μέλλοντος όπου θα υπάρχει ασφάλεια, ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους.

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί συνεχίζουν να ενισχύουν τις κοινότητες σε όλη τη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο – από την προώθηση της κατανόησης μεταξύ των διαφορετικών θρησκειών, μέχρι την υπεράσπιση της υπεύθυνης διαχείρισης του περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση των άλλων με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Κατά τη διάρκεια αυτής της ιερής περιόδου και των επόμενων ετών, προσβλέπουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για να οικοδομήσουμε έναν πιο δίκαιο και συμπονετικό κόσμο για όλα τα παιδιά του Θεού.»

