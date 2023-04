Κόσμος

Συρία - Ισλαμικό Κράτος: νεκροί άμαχοι μετά από επίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των νεκρών από την επίθεση ήταν βοσκοί και χωρικοί που μάζευαν τρούφες στην περιοχή.

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 24 άμαχοι, σκοτώθηκαν σήμερα στη Συρία, σε δύο επιθέσεις που αποδίδονται στο Ισλαμικό Κράτος, εναντίον βοσκών και χωρικών που μάζευαν τρούφες της ερήμου.

Η τζιχαντιστική οργάνωση «σκότωσε 36 ανθρώπους ενώ μάζευαν τρούφες της ερήμου στα ανατολικά της Χάμα», ανέφερε ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ράμι Άμπντελ Ραχμάν. Τα 17 από τα θύματα ήταν φιλοκυβερνητικοί μαχητές.

Το επίσημο πρακτορείο Sana έκανε λόγο για 26 νεκρούς.

Στην έρημο της ανατολικής Συρίας, στην επαρχία του Ντέιρ Εζόρ, άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες και πιστεύεται ότι ήταν μέλη του ΙΚ, άνοιξαν πυρ και σκότωσαν πέντε βοσκούς για να τους κλέψουν τα ζώα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Το Sana επιβεβαίωσε τον αριθμό αυτόν, προσθέτοντας ότι από τα πυρά των τζιχαντιστών σκοτώθηκαν και 250 πρόβατα.

Άλλοι δύο βοσκοί απήχθησαν.

Στην ίδια επαρχία, βρέθηκαν τα πτώματα δύο αμάχων. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, σκοτώθηκαν λίγες ημέρες νωρίτερα από μέλη του ΙΚ ενώ μάζευαν τρούφες της ερήμου.

Από τις αρχές Φεβρουαρίου, περισσότεροι από 240 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν ενώ μάζευαν τρούφες, ένα είδος που πωλείται σε πολύ υψηλές τιμές. Κάποιοι από αυτούς δέχτηκαν επίθεση από τζιχαντιστές, άλλοι έχασαν τη ζωή τους από εκρήξεις ναρκών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν τη Δευτέρα του Πάσχα

Γαλλία: Μεγάλη φωτιά στα σύνορα με την Ισπανία

Καιρός: Δευτέρα του Πάσχα με βροχές και καταιγίδες