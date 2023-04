Οικονομία

Έδεσσα - απάτη: γυναίκα απέσπασε χρήματα από κλινική

Με ποιον τρόπο η γυναίκα, κατάφερε να ξεγελάσει τον υπάλληλο και να αποοσπάσει το χρηματικό πόσο από τον λογαρισαμό της κλινικής.

Μετά από έρευνα που κράτησε περισσότερο από επτά μήνες, εξιχνιάστηκε η απάτη που είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2022 με θύμα έναν υπάλληλο του λογιστηρίου κλινικής στην Έδεσσα, από μια άγνωστη τότε επιτήδεια που προφασίστηκε ότι είχε νοσηλευτεί σε αυτήν.

Η δράστιδα επικοινώνησε μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον υπάλληλο της κλινικής με το πρόσχημα ότι ήθελε να πληρώσει για τα έξοδα της νοσηλείας συγγενούς της και τον έπεισε να της δώσει τους κωδικούς του e-banking, δήθεν για να μεταφέρει ηλεκτρονικά το ποσό. Όμως, μπήκε με αυτούς στον τραπεζικό λογαριασμό της κλινικής και μετέφερε από αυτόν το ποσό των 1.380 ευρώ.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας που ταυτοποίησαν την 47χρονη Ελληνίδα δράστιδα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη μέσω υπολογιστή και υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Έδεσσας.

