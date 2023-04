Κόσμος

Ο Πούτιν χαιρέτισε τη στρατιωτική συνεργασία “χωρίς όρια” με την Κίνα

Τι συζήτησαν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος Υπουργός Άμυνας, Λι Σανγκφού κατά τη διάρκεια συνάντησής τους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε την Κυριακή συνάντηση εργασίας με τον υπουργό Άμυνας της Κίνας Λι Σανγκφού στη Μόσχα και χαιρέτισε τη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών οι οποίες έχουν ανακοινώσει μια εταιρική σχέση «χωρίς όρια».

Στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο, ο Πούτιν ανταλλάσσει χειραψία με τον Λι και κατόπιν κάθονται και οι δύο σε ένα τραπέζι. Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού ήταν επίσης παρών.

«Η ανάπτυξη των σχέσεων των δύο εθνών μας πηγαίνει καλά σε όλους τους τομείς – στον οικονομικό, τον κοινωνικό, τον πολιτιστικό και τον εκπαιδευτικό, καθώς και στα στρατιωτικά τμήματα», δήλωσε ο Πούτιν. «Ανταλλάσσουμε τακτικά χρήσιμες πληροφορίες, συνεργαζόμαστε στον τομέα της στρατιωτικής-τεχνολογικής συνεργασίας και διεξάγουμε κοινά γυμνάσια», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι στις ασκήσεις αυτές, στην Άπω Ανατολή και στην Ευρώπη, συμμετείχαν δυνάμεις του ναυτικού, της αεροπορίας και του στρατού ξηράς. «Αναμφίβολα, αυτός είναι άλλος ένας κρίσιμος τομέας που ενισχύσει τη στρατηγική σημασία των σχέσεών μας», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη του Λι στο εξωτερικό αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, τον περασμένο μήνα. Οι ΗΠΑ του επέβαλαν κυρώσεις το 2018 με αφορμή την αγορά μαχητικών αεροσκαφών και εξοπλισμού από τη ρωσική εταιρειών εξαγωγής οπλικών συστημάτων Rosoboronexport.

«Τα τελευταία χρόνια η συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας στον στρατιωτικό και τεχνολογικό τομέα αναπτύσσεται πολύ καλά», απάντησε στον Πούτιν ο Κινέζος υπουργός, σημειώνοντας ότι το γεγονός αυτό βοηθά στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας. «Έχουμε πολύ ισχυρούς δεσμούς που ξεπερνούν τις στρατιωτικοπολιτικές συμμαχίες της εποχής του Ψυχρού Πολέμου» και είναι «πολύ σταθεροί», πρόσθεσε, σύμφωνα με τη μετάφραση των δηλώσεών του από τη ρωσική τηλεόραση.

Το Πεκίνο είχε προαναγγείλει αυτήν την επίσκεψη του Λι από την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι επρόκειτο να συναντηθεί με αξιωματούχους του αμυντικού τομέα, χωρίς όμως κάποια αναφορά στον Πούτιν.

Τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε με τον Πούτιν στη Μόσχα.

