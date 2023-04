Κόσμος

Σε απεργία 24000 εργαζόμενοι στην Νορβηγία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απεργία στη Νορβηγία αφορά τους τομείς των κατασκευών, των μεταφορών, της παραγωγής αγαθών και των ξενοδοχείων.

Οι τομείς των κατασκευών, των μεταφορών και των ξενοδοχείων στη Νορβηγία θα επηρεαστούν από απεργιακή κινητοποίηση που ξεκινά σήμερα, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης ανάμεσα στα δύο κυριότερα συνδικάτα της χώρας και αντιπροσώπων των εργοδοτών, έκαναν γνωστό χθες βράδυ συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Η μεγαλύτερη νορβηγική συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων, η LO, ανακοίνωσε πως 22.947 μέλη της ξεκινούν απεργία. Το ίδιο θα πράξουν 1.441 μέλη μικρής συνδικαλιστικής οργάνωσης, της YS.

Η απεργία, συγκριτικά ευρεία στη χώρα των 5,5 εκατομμυρίων κατοίκων, αφορά τους τομείς των κατασκευών, των μεταφορών, της παραγωγής αγαθών και των ξενοδοχείων, πάνω απ’ όλα στην πρωτεύουσα, το Όσλο.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δυο συνδικαλιστικές οργανώσεις και τον σύνδεσμο των εργοδοτών NHO διεξάγονταν από την Παρασκευή. Χθες Κυριακή, οι αντιπροσωπείες των LO και YS ανακοίνωσαν πως απορρίπτουν την πρόταση που υπέβαλε μεσολαβητής.

Η επικεφαλής της LO Πέγκι Φόλσβικ χαρακτήρισε «λυπηρό» το γεγονός πως οι εργαζόμενοι «αναγκάζονται να απεργήσουν», τονίζοντας πως «δεν πήραμε αυτή την απόφαση με ελαφρότητα» και προσθέτοντας πως η κινητοποίηση ξεκινά σήμερα.

Η LO επιδιώκει η αγοραστική δύναμη των μελών της να αυξηθεί κατά 5%, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε νορβηγικά ΜΜΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν τη Δευτέρα του Πάσχα

Γαλλία: Μεγάλη φωτιά στα σύνορα με την Ισπανία

Καιρός: Δευτέρα του Πάσχα με βροχές και καταιγίδες