Εμφύλιος στο Σουδάν: Νεκροί, τραυματίες και αγωνία για τους Έλληνες εγκλωβισμένους

Αγωνία για τους Έλληνες εγκλωβισμένους στην ελληνορθόδοξη μητρόπολη. Σε ισχύ η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ. 97 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 1.126 τραυματίστηκαν

Σφοδρές συγκρούσεις μαίνονται σε ολόκληρο το Σουδάν καθώς οι μάχες μεταξύ στρατού και μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης συνεχίζουν να εξαπλώνονται.

Την ίδια ώρα, έντονη είναι η ανησυχία για τους Έλληνες ομογενείς με τους εγκλωβισμένους στην μητρόπολη της πρωτεύουσας να απευθύνουν έκκληση για βοήθεια.

Τουλάχιστον 97 άμαχοι σκοτώθηκαν και 365 άλλοι τραυματίστηκαν από τότε που ξέσπασαν εχθροπραξίες μεταξύ του σουδανικού στρατού και παραστρατιωτικών, ανέφερε η ένωση Σουδανών γιατρών σε σημερινή της ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο ΠΟΥ ανέφερε πως τουλάχιστον 83 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 1.126 τραυματίστηκαν στις σφοδρές μάχες ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και την ισχυρή παραστρατιωτική οργάνωση Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Ο οργανισμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, έχει καταγράψει θανάτους στις πολιτείες Χαρτούμ, Νότιο Κορντοφάν, Βόρειο Νταρφούρ κ.ά. από την Πέμπτη.

Ο ΠΟΥ υπογράμμισε ότι νοσοκομεία στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, όπου ζουν περίπου 6 εκατομμύρια πολίτες, κατακλύστηκαν από θύματα εν μέσω σφοδρών εχθροπραξιών το σαββατοκύριακο, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τεθωρακισμένα, πυροβόλα και αεροσκάφη.

Πολλά από τα εννέα νοσοκομεία που υποδέχονται τραυματισμένους άμαχους αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε αίμα, υλικά για μεταγγίσεις και σε άλλα κρίσιμης σημασίας εφόδια. Οι διακοπές της ύδρευσης και της ηλεκτροδότησης και η έλλειψη καυσίμων για να λειτουργήσουν οι γεννήτριες των νοσοκομείων κάνουν τη λειτουργία τους ακόμη πιο δύσκολη. Αναφέρονται τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, ιδίως αναισθησιολόγων, τόνισε ο οργανισμός.

Ήρεμο το βράδυ εντός της Μητρόπολης – Άρχισαν ξανά σφοδρές συγκρούσεις

Ένα ήσυχο βράδυ πέρασαν οι εγκλωβισμένοι εντός της Μητρόπολης στο Χαρτούμ, όπως ανέφερε σε πρωινή επικοινωνία με την ΕΡΤ ο Μητροπολίτης Νουβίας και παντός Σουδάν κ. Σάββας, ωστόσο όπως τόνισε άρχισαν πριν από λίγο πάλι οι σφοδρές συγκρούσεις με τα πυρά να πέφτουν ασταμάτητα.

Σε ερώτηση για το πώς είναι εντός της Μητρόπολης η κατάσταση και τι ανάγκες υπάρχουν, απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κι ότι υπάρχουν προμήθειες. «Είμαστε σε αναμονή του τι θα γίνει από εδώ και πέρα» τόνισε. Παράλληλα πρόσθεσε πως δεν μπορούν να δουν τι γίνεται έξω καθώς είναι πολύ επικίνδυνο και πως είναι κλεισμένοι μέσα.

«Είμαστε στο πάτωμα, μην μας πάρει καμία ξώφαλτση σφαίρα»

Ταυτόχρονα, συγκλονίζει η περιγραφή Έλληνα στον ΑΝΤ1 που συνέδραμε στη διακομιδή των δύο τραυματιών ομογενών. «Τυχεροί μέσα στην ατυχία τους, έχουν τραύματα στα πόδια τους, το ένα τραύμα στα πόδια, είναι αρκετά σοβαρό, είναι και οι δύο στο νοσοκομείο... Με τη βοήθεια των φίλων των Σουδανών εδώ τους βάλαμε στο αυτοκίνητο και τους πήγαμε στο νοσοκομείο», αναφέρει χαρακτηριστικά, την ίδια στιγμή που έξω από το σπίτι του εκτοξεύονται σφαίρες. «Είμαστε στο πάτωμα χαμηλά από παράθυρα, να μη μας πάρει καμία ξώφαλτση», σημειώνει.

