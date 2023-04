Υγεία - Περιβάλλον

Λάρισα: Από το φαγοπότι… στα επείγοντα του νοσοκομείου

Το τηλέφωνο του ΕΚΑΒ πήρε «φωτιά» και ο αριθμός όσων το παράκαναν με το φαγητό και χρειάστηκε να μεταφερθούν στα επείγοντα της εφημερίας του νοσοκομείου, ήταν διψήφιος!

Για ακόμη ένα Πάσχα αρκετοί Λαρισαίοι ήταν εκείνοι που του έδωσαν και κατάλαβε! Το απότομο και υπερβολικό φαγοπότι μετά από ημέρες νηστείας λόγω Μεγάλης Εβδομάδας, τους οδήγησε χθες Κυριακή και ανήμερα της Λαμπρής στα επείγοντα του εφημερεύοντος Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με… βαρυστομαχιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ δέχθηκε αρκετές κλήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ χρειάστηκε διακομιδή για πάνω από δέκα άτομα.

Μεταξύ αυτών άνδρες και γυναίκες διαφόρων ηλικιών τόσο από την πόλη της Λάρισας όσο κι από χωριά του νομού, τα οποία είχαν επισκεφθεί για τον παραδοσιακό εορτασμό του Πάσχα και το ψήσιμο του οβελία.

