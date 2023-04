Life

“Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: Backstage video λίγο πριν την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H Σοφία Αλιμπέρτη μάς αποκαλύπτει πώς νιώθει που επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από 14 χρόνια, τι είναι αυτό που τελικά την έκανε να πει το «ΝΑΙ», αλλά και όλα όσα θα δούμε και θα μάθουμε στο «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής μάς προσκαλούν στην υπέροχη παρέα τους με 2 backstage video.

H Σοφία μάς αποκαλύπτει πώς νιώθει που επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από 14 χρόνια, τι είναι αυτό που τελικά την έκανε να πει το «ΝΑΙ», αλλά και όλα όσα θα δούμε και θα μάθουμε στο «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»

Ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος μάς εξηγούν πώς και γιατί πρέπει να βάλουμε το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» στην καθημερινότητα και τη ζωή μας

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» με τη Σοφία Αλιμπέρτη έρχεται από σήμερα στις 16:00 και καθημερινά στον ΑΝΤ1 για να αλλάξει τη ζωή μας.

Δείτε το trailer:

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Από το φαγοπότι… στα επείγοντα του νοσοκομείου

Πέθανε ο Χρίστος Καράς

Εμφύλιος στο Σουδάν: Νεκροί, τραυματίες και αγωνία για τους Έλληνες εγκλωβισμένους