Γιώργος Καραϊβάζ: Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του για το μοναχικό Πάσχα

Το τρυφερό μήνυνα της σύζυγου του Γιώργου Καραϊβάζ.για όσους πέρασαν το Πάσχα χωρίς τα αγαπημένα τους πρόσωπα...

Μία τρυφερή ανάρτηση που αποτυπώνει τα συναισθήματα όσων πέρασαν τις γιορτές χωρίς τους αγαπημένους τους δημοσίευσε στα social media η σύζυγος του Γιώργου Καραϊβάζ.

Δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου, η Στάθα Αλεξανδροπούλου Καραϊβάζ συγκινεί για ακόμη μία φορά με το μήνυμα αγάπης της προς τον αδικοχαμένο σύζυγό της, υπενθυμίζοντας ότι το «Χριστός Ανέστη» είναι μια ευχή που παίρνει άλλη διάσταση στο μυαλό εκείνων που βιώνουν την απώλεια, και πως οι γιορτές είναι δύσκολες μέρες για τους λυπημένους.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την ανάρτηση:

«Χριστός Ανέστη, μια ευχή που στον καθένα μας παίρνει άλλη διάσταση στο μυαλό και ιδιαίτερα σ αυτούς που τούτες τις μέρες βιώνουν την απώλεια, την έλλειψη του αγαπημένου τους.

Δύσκολες μέρες οι γιορτές, τόσο φωτεινές και χαρούμενες για τους χαρούμενους αλλά για τους λυπημένους, βαριές μουντές άντε να περάσουν να μπούμε στην κανονικότητα. Για εμένα και για εκατομμύρια άλλους στον πλανήτη νομίζω πως με ανακούφιση λέμε άντε πέρασε και αυτό. Τέλος και πάλι στα ίδια όπως πριν χωρίς να χρειάζεται να φοράμε προσωπεία χαράς. Ε όχι δεν μπορώ να είμαι χαρούμενη ενώ μου λείπεις, δεν μπορώ να μαγειρεύω και να μη μου λες πω, πω τι έφτιαξες πάλι βρε νανάκι, δεν μπορώ οι άλλοι να κανονίζουν που θα πάνε διακοπές και εγώ να κοιτάζω τον τοίχο. Όμως όλα τα μπορώ, και κρέας πήρα από το αγαπημένο σου κρεοπωλείο και μαγείρεψα αυτό που άρεσε και τραπέζι κάναμε στην οικογένεια μας αγάπη μου και το φαγητό ήταν ποίημα όπως θα έλεγες, ότι είμαι γιγάντιο νανακι και όλα έγιναν. Μόνο που εγώ δεν ξέρω εάν ήμουν εδώ η προσπαθούσα να βρω τρόπο να πετάξω στα σύννεφα μήπως και σ’ ανταμώσω έστω για λίγο να πιαστούμε χέρι χέρι και να κάνουμε ένα τόσο δα Μικρούτσικο ονειράκι, μια αγκαλιά, ένα βλέμμα, ένα σιωπηλό σ αγαπώ.

Σ αγαπώ πολύ και μου λείπεις αφόρητα τόσο μα τόσο πολύ, Δεν μας άφησαν το περιθώριο να μπορέσω να σε βοηθήσω ούτε στο ελάχιστο ούτε μια στερνή αγκαλιά. Δυστυχώς μόνο σ έβλεπα πεσμένο μπρούμυτα ευθυτενή και αγέρωχο όπως πάντα ήσουν, ακόμα και οι σφαίρες δεν σε λύγισαν αγάπη μου, το κορμί σου ήταν τόσο ίσιο μα δεν πρόλαβα να σε δω πριν φύγεις στην αιωνιότητα, δεν πρόλαβα να σου πιάσω το χέρι. Καλό ταξίδι στους ουρανούς. Χριστός Ανέστη αγάπη μου».

