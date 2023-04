Υγεία - Περιβάλλον

Τρίκαλα: Κριάρι τραυμάτισε γυναίκα – νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης στο Νοσοκομείο Λάρισας.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, καθώς ηλικιωμένη γυναίκα με καταγωγή από χωριό των Τρικάλων, έπεσε θύμα επίθεσης ενός κριαριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Trikalanews.gr, πρόκειται για 87χρονη γυναίκα που μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Τρικάλων, ενώ έπειτα λόγω της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας.

Η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα.

