Αθλητικά

“Χρυσό παπούτσι”: Ο Χάαλαντ προελαύνει στην λίστα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Έρλινγκ Χαάλαντ ξέφυγε ακόμα περισσότερο στην κορυφή της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι». Ποιοι βρίσκονται στην λίστα.



O Έρλινγκ Χαάλαντ σημείωσε δύο γκολ στη νίκη (3-1) της Μάντσεστερ Σίτι επί της Λέστερ το Μ. Σάββατο, έφτασε συνολικά τα 32 (σε 30 ματς) στην αγγλική Premier league, ξεφεύγοντας ακόμα περισσότερο, με 64 βαθμούς στην κορυφή της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι», βραβείο που δίνεται ετησίως στον κορυφαίο σκόρερ στην Ευρώπη.



Ο Χάρι Κέιν, ο οποίος δεν σκόραρε στην ήττα (2-3) της Τότεναμ από την Μπόρνμουθ-επίσης το Μ. Σάββατο- έμεινε στα 23 γκολ και τους 46 βαθμούς και βρίσκεται μόνος στην δεύτερη θέση της κατάταξης, ενώ το βάθρο συμπληρώνει (με 21 γκολ και 42 βαθμούς), ο Νιγηριανός διεθνής επιθετικός της Νάπολι Βίκτορ Όσιμεν, που έπαιξε σαν αλλαγή για 27' στην ισοπαλία χωρίς σκορ της Νάπολι με τη Βερόνα, το Μ. Σάββατο.

Στην 4η θέση βρίσκεται ο Ενέρ Βαλέντσια (Ισημερινός/Φενερμπαχτσέ) με 27 γκολ και 40,5 βαθμούς (σ.σ: 1,5 ο συντελεστής του πρωταθλήματος της Τουρκίας), έχοντας πίσω του, Κιλιάν Μπαπέ (Γαλλία/ Παρί Σεν Ζερμέν) και Τζόναθαν Ντέιβιντ (Καναδάς-ΗΠΑ/Λιλ) με 20 γκολ και 40 βαθμούς.

Ακολουθεί ο Γάλλος επιθετικός της Λιόν Αλεξάντρ Λακαζέτ με 19 γκολ και 38 βαθμούς, μπροστά από τον Νορβηγό, ο Αμάλ Πελεγκρίνο της Μπόντο Γκλιμτ, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του τελευταίου πρωταθλήματος (2022) της «Eliteserien», που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο, με 25 γκολ και 37,5 βαθμούς.



Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ- Μάρκο Λιβάγια σκόραρε, έχει 18 γκολ και τους 27 βαθμούς (σ.σ: το πρωτάθλημα Κροατίας έχει 1,5 συντελεστή) με την Χαίντουκ Σπλιτ στην Κροατία, είναι πρώτος σκόρερ και 27ος στη λίστα για το «Χρυσό Παπούτσι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1.

Αυτοί είναι οι πρώτοι 66 (λόγω ισοβαθμιών) της λίστας για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 64 (32 γκολ Χ 2 συντελεστή)

2. Χάρι Κέιν Τότεναμ 46

3. Βίκτορ Όσιμεν Νάπολι 42

4. Ενέρ Βαλέντσια Φενέρμπαχτσε 40,5 (27 γκολ Χ 1,5 συντελεστή)

5. Κιλιάν Μπαπέ Παρί Σεν Ζερμέν 40

-. Τζόναθαν Ντέιβιντ Λιλ 40

7. Αλεξάντρ Λακαζέτ Λιόν 38

8. Αμάλ Πελεγκρίνο Μπόντο/Γκλιμτ 37,5 (Χ 1,5 συντελεστή)

9. Άϊβαν Τόνεϊ Μπρέντφορντ 36

-. Φόλαριν Μπάλουγκουν Ρεμς 36

11. Κιόγκο Φουρουχάσι Σέλτικ 34,5 (Χ 1,5 συντελεστή)

12. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι Μπαρτσελόνα 34

-. Ουισάμ Μπεν Γεντέρ Μονακό 34

14. Νίκλας Φούλκρουγκ Βέρντερ Βρέμης 32

-. Τερέμ Μόφι Λοριάν 32

16. Λιονέλ Μέσι Παρί Σεν Ζερμέν 30

-. Μάρκους Ράσφορντ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 30

-. Χαμπίμπ Ντιαλό Στρασμπούρ 30

-. Λοί Οπεντά Λανς 30

20. Κέβιν Φαν Φέεν Μαδέργουελ 28,5 (Χ 1,5 συντελεστή)

-. Ούγκο Κουίπερς Γάνδη 28,5 (Χ 1,5 συντελεστή)

22. Καρίμ Μπενζεμά Ρεάλ Μαδρίτης 28

-. Λαουτάρο Μαρτίνες Ιντερ 28

-. Γκαμπριέ Μαρτινέλι Άρσεναλ 28

-. Όλιε Βάτκινς Άστον Βίλα 28

26. Αρτέμ Ντόβμπικ Ντνίπρο 27

-. Μάρκο Λιβάγια Χαίντουκ Σπλιτ 27 (Χ 1,5 συντελεστή)

-. Λόρενς Σάνκλαντ Χαρτς 27 (Χ 1,5 συντελεστή)

-. Τζιάνι Μπρούνο Σεντ Τρούιντεν 27 (Χ 1,5 συντελεστή)

30. Μποντούρ Αμπντιχολίκοφ Eνερτζέτικ -BGU Mινσκ 26 (Χ 1 συντελεστή)

-. Νεϊμάρ Παρί Σεν Ζερμέν 26

-. Μ'Μπαλά Τζόλα Σπέτσια 26

-. Βιτσένζο Γκρίφο Φράιμπουργκ 26

-. Μάρκους Τιράμ Γκλάντμπαχ 26

-. Έλιε Βαχί Μπονπελιέ 26

-. Αντεμόλα Λούκμαν Αταλάντα 26

-. Ενές Ουνάλ Χετάφε 26

-. Μοχάμεντ Σαλάχ Λίβερπουλ 26

-. Ραντάλ Κόλο Μουανί Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 26

40. Γκονσάλο Ράμος Μπενφίκα 25,5 (Χ 1,5 συντελεστή)

-. Ζαΐρο Πάφος 25,5 (Χ 1,5 συντελεστή)

-. Ζοάο Μάριο Μπενφίκα 25,5 (Χ 1,5 συντελεστή)

-. Γιάκουμπ Ρέζνιτσερ Ζμπρογιόβκα Μπρνο 25,5 (Χ 1,5 συντελεστή)

-. Αγιάσε Ουεντά Σερκλ Μπριζ 25,5 (Χ 1,5 συντελεστή)

45. Ράιμοντ Κρόλις Βαλμιέρα/Σπέτσια 24

-. Κουίνσι Πρόμες Σπαρτάκ Μόσχας 24 (Χ 1,5 συντελεστή)

-. Μάλκομ Ζενίτ 24 (Χ 1,5 συντελεστή)

-. Μάρκλους Πίνκ Αούστρια Κλάνγκεφουρτ 24 (Χ 1,5 συντελεστή)

-. Γκουίντο Μπουργκστάλερ Ραπίντ Βιέννης 24 (Χ 1,5 συντελεστή)

-. Μπαγιέ Ντιανιέ Φατίχ 24 (Χ 1,5 συντελεστή)

-. Κρίστοφερ Νκουνκού Λειψία 24

-. Ζαν Πιερ Νσάμε Γιουνγκ Μπόις 24 (Χ 1,5 συντελεστή)

-. Ομέρ Ατζίλι Μακάμπι Χάιφα 24 (Χ 1,5 συντελεστή)

-. Πωλ Ονουάτσου Σαουθάμπτνον 24

-. Βινσέν Γιάνσεν Αντβέρπ 24 (Χ 1,5 συντελεστή)

-. Ούγκο Βέτλεσεν Μπόντο Γκλιμτ 24 (Χ 1,5 συντελεστή)

-. Ντουκ Αμπερνίν 24 (Χ 1,5 συντελεστή)

-. Βεντάντ Μουρίκι Μαγιόρκα 24

-. Χοσέλου Εσπανιόλ 24

-. Κβίτσα Κβαρατσκέλια Νάπολι 24

-. Μπόρχα Ιγκλέσιας Μπέτις 24

-. Αλέξις Σάντσες Μαρσέιγ 24

-. Ιάγκο Άσπας Θέλτα 24

-. Μπριλ Εμπολό Μονακό 24

-. Τίις Νταλινγκά Τουλούζ 24

-. Μπουκαγιό Σάκα Άρσεναλ 24

Ειδήσεις σήμερα:

Starship: Αναβλήθηκε η εκτόξευση του πυραύλου της Space X (εικόνες)

Αμπελόκηποι: Άγρια δολοφονία με κουζινομάχαιρο την Κυριακή του Πάσχα

Σχολεία: Το πρόγραμμα μετά τις διακοπές του Πάσχα