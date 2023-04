Πολιτική

ΠΑΣΟΚ - Μάντζος: Ο Οικονόμου, η καταγγελία για υβριστικό σύνθημα και οι αντιδράσεις

Νέο επεισόδιο προστέθηκε στην κόντρα του ΠΑΣΟΚ με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Οι αναρτήσεις Μάντζου, η απάντηση Οικονόμου και το σχόλιο του Παπαδημούλη.



Νέο επεισόδιο προστέθηκε στην κόντρα του ΠΑΣΟΚ με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, ο όποιος εγκαλείται για συνθήματα κατά του ΠΑΣΟΚ σε καφετέρια στη Λαμία.

«Το στόμα που έβριζε το ΠΑΣΟΚ είναι το στόμα της κυβέρνησης», τονίζει σε ανάρτησή του στα social media, ο Δημήτρης Μάντζος, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, απαντώντας στη δήλωση που έκανε το Μεγάλο Σάββατο ο Γιάννης Οικονόμου.



Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Μια οφειλόμενη απάντηση στις αθλιότητες του κ. Οικονόμου, που -αντί για μια συγγνώμη- δεν δίστασε να μιλήσει για δήθεν συκοφαντία:

Ο κ. Οικονόμου δεν είναι μόνο βουλευτης Φθιώτιδας αλλά και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το στόμα που έβριζε το ΠΑΣΟΚ είναι το στόμα της κυβέρνησης.

Άραγε, μετά το Πασχαλινό γλέντι, μήπως έχει κάτι να πει για όλα αυτά ο κ. Πρωθυπουργός;

Είναι πλέον εμφανές πως αν σε κάτι αριστεύει η παρέα του κ. Μητσοτάκη είναι στην αλαζονεία και τη θρασυδειλία.

Η αλήθεια υπάρχει μόνο όταν τους βολεύει. Γι’ αυτό ζητούμε, στις 21 Μαΐου, να καταδικασθούν αυτές οι νοοτροπίες και όλοι οι εκφραστές τους.

ΥΓ: Επειδή η συκοφαντία προϋποθέτει ψέμα, περιμένουμε από τον κ. Οικονόμου να μας υποδείξει πού είπαμε ψέματα. Ας ξαναδεί το βίντεο -είναι αδιάψευστος μάρτυρας».

Όλα ξεκίνησαν το Μεγάλο Σάββατο όταν ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανάρτησε στον λογαριασμό του στα social media ένα βίντεο μέσω του οποίου κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι φώναζε συνθήματα κατά του Κινήματος.



«Δεν θέλουμε να διαταραξουμε το κλίμα κατάνυξης του Πρωθυπουργού στην Τήνο, αλλά μήπως έχει κάτι να πει για τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο, τα συνθήματα και την κατάντια του; Ή απλώς, life is life;», ήταν το σχόλιο του κ. Μάντζου.

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας επεσήμανε ότι «ο τρόπος που διαχρονικά πολιτεύομαι δεν αφήνει σε κανέναν, συμπεριλαμβανομένου του κ. Μάντζου, κανένα απολύτως περιθώριο παρερμηνείας και καπηλείας σε οτιδήποτε αφορά τη στάση μου, τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο επίπεδο». «Ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίσεις τη συκοφαντία είναι να την περιφρονήσεις. Αν προσπαθήσεις να την αντικρούσεις ή να τη διαψεύσεις, θα σε νικήσει», συμπλήρωσε.

Η «σφήνα» Παπαδημούλη και η απάντηση Δουδωνή



Θέση στην αντιπαράθεση πήρε και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, καλώντας το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ. Στον κ. Παπαδημούλη απάντησε ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Δουδωνής, λέγοντας οτι το ΠΑΣΟΚ δεν δέχεται πολιτικά μαθήματα από τους συνοδοιπόρους της Ακροδεξιάς και του Πάνου Καμμένου και προσφάτως συντρόφους του κ. Αντώναρου.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη



«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντί να ζητήσει συγγνώμη για τα χυδαία συνθήματα κατά του ΠΑΣΟΚ, ζητά κ τα ρέστα. Ο Μητσοτάκης τον καλύπτει και ζητά κυβερνητική στήριξη από αυτούς που βρίζει κ παρακολουθεί! Τι άλλο πρέπει να γίνει φίλε, Νίκο Ανδρουλάκη για να πείτε επιτέλους ένα καθαρό ΟΧΙ στην ΝΔ;», ανέφερε ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

Την ανάρτηση Παπαδημούλη σχολίασε ο γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού ΠΑΣΟΚ-ΚΙΑΝΛ, Παναγιώτης Δουδωνής.

«Τα πολιτικά μαθήματα από τους συνοδοιπόρους της Ακροδεξιάς και του Πάνου Καμμένου και προσφάτως συντρόφους του κ. Αντώναρου, κυβερνητικού εκπροσώπου της κυβέρνησης της χρεοκοπίας, μόνο ως χιούμορ μπορούν να εκληφθούν. Κρείττον του λαλείν το σιγάν», έγραψε στο Twitter.

