Δολοφονία στους Αμπελόκηπους: Εικόνες από τον τόπο του εγκλήματος

Άγριο έγκλημα σημειώθηκε το Πάσχα στους Αμπελόκηπους. Τα στοιχεία για το φονικό.

Σοκ έχει προκαλέσει το άγριο έγκλημα στους Αμπελόκηπους.

Το φονικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, σε μία μονοκατοικία, στην οδό Βερναρδάκη.

Το σπίτι ανήκε σε 60χρονο Πολωνό, ο οποίος βρισκόταν εκεί με δύο ομοεθνείς του, έναν 45χρονο και μία γυναίκα.

Όταν ξέσπασε μεταξύ τους καβγάς, για άγνωστους λόγους, κι ενώ και οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ο 60χρονος φέρεται να πήρε ένα κουζινομάχαιρο και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 45χρονο.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, τον συνέλαβαν και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία.

