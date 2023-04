Κόσμος

Εκλογές – Τουρκία: “Διχασμένες” οι δημοσκοπήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εικόνα που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, λιγότερο από ένα μήνα πριν από τις εκλογές.

Απομένουν 27 ημέρες για τις πιο σημαντικές εκλογές στην πρόσφατη ιστορία της Τουρκίας.

Κι όμως τα Μέσα Ενημέρωσης δημοσιεύουν το κάθε ένα διαφορετικές δημοσκοπήσεις, ανάλογα σε ποιον πρόσκεινται, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Η φιλοκυβερνητική Σαμπάχ παρουσιάζει την δημοσκόπηση της εταιρείας Areda, σύμφωνα με την οποία ο Ταγίπ Ερντογάν εκλέγεται με 52,6% ενώ ο Κεμάλ Κιλιτντσάρογλου λαμβάνει μόνο 47.4%

Από την άλλη η εφημερίδα Τζουμχουριέτ παρουσιάζει την έρευνα της εταιρείας Τουρκίγε Ραπορού η οποία μελέτησε τα αποτελέσματα 7 διαφορετικών ερευνητικών εταιρειών που διεξήχθησαν το Μάρτιο.

Σύμφωνα με τον υπολογισμό που έγινε λαμβάνοντας τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων, εάν οι εκλογές περάσουν στο δεύτερο γύρο, ο Κεμάλ Κιλιτντσάρογλου θα είναι ο νικητής με 54,6 % ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν, παραμένει στο 45,44%.

Ειδήσεις σήμερα:

Starship: Αναβλήθηκε η εκτόξευση του πυραύλου της Space X (εικόνες)

“Χρυσό παπούτσι”: Ο Χάαλαντ προελαύνει στην λίστα

Σχολεία: Το πρόγραμμα μετά τις διακοπές του Πάσχα