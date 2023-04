Πολιτική

Μέτσολα για Γεωργούλη: Έλαβα αίτημα από τις βελγικές αρχές για άρση της ασυλίας του

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε κατά την έναρξη των εργασιών της ολομέλειας στο Στρασβούργο ότι υπάρχει αίτημα από τις βελγικές αρχές για άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη.

«Έλαβα αίτημα από τις αρμόδιες αρχές του Βελγίου για άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη. Το αίτημα παραπέμπεται την επιτροπή νομικών υποθέσεων» ανέφερε η κ. Μέτσολα.

Από την πλευρά του, ο κ. Γεωργούλης σημειώνει σε ανακοίνωσή του:

«Δυστυχώς ζούμε σε δύσκολες και επικίνδυνες εποχές. Προς μεγάλη μου έκπληξη πληροφορούμαι ότι υποβλήθηκε σε βάρος μου, καταφανώς ψευδής και συκοφαντική καταγγελία, για περιστατικό που δήθεν συνέβη πριν τρία χρόνια. Απέναντι σε αυτήν την ψευδή και προσβλητική επίθεση, που πραγματοποιείται - μάλλον όχι τυχαία - λίγες ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές, προτίθεμαι να δώσω τη μάχη μου στη δικαιοσύνη, για την αλήθεια και την αποκατάσταση του ονόματός μου, αιτούμενος ο ίδιος την άρση της ευρωβουλευτικής μου ασυλίας.

Στο πλαίσιο αυτό και επειδή δεν θέλω επ' ουδενί να επηρεάσω τον αγώνα που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σε όλα τα επίπεδα, με ένα καθαρά προσωπικό ζήτημα, θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των οργάνων του κόμματος και υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος του κόμματος καθώς και από την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».





