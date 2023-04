Κόσμος

Τουρκία - F16: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση κιτ εκσυγχρονισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την είδηση μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Αναντολού και επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα.



Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι ενέκρινε την πώληση κιτ εκσυγχρονισμού του δικτύου τακτικής ζεύξης δεδομένων Link-16, του συστήματος επικοινωνίας για τον στόλο μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Τουρκίας, όπως γράφει το πρακτορείο Anadolu.

To τουρκικό πρακτορείο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ των τουρκικών ΜΜΕ, το σύστημα αυτό θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της ικανότητας επικοινωνίας μεταξύ των υπαρχόντων πολεμικών αεροσκαφών F-16 της Τουρκίας.

Οι πηγές που ενημέρωσαν τον ανταποκριτή του πρακτορείου Anadolu για το θέμα ανέφεραν ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διαβίβασε επίσημα την απόφασή του στο Κογκρέσο για την πώληση των κιτ εκσυγχρονισμού των F-16.

Όπως έγινε γνωστό λίγο αργότερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχώρησε στην επίσημη ειδοποίηση του Κογκρέσου για την έγκριση της πώλησης εξαρτημάτων στην Τουρκία που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των πτήσεων των μαχητικών F-16.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ η συγκεκριμένη ειδοποίηση αφορά ένα προγενέστερο αίτημα αγοράς αμυντικού εξοπλισμού (αξίας 260 εκατομμυρίων δολαρίων), το οποίο δεν σχετίζεται καθόλου με το αίτημα της αναβάθμισης των κιτ εκσυγχρονισμού και της αγοράς νέων μαχητικών (αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων).

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στους Αμπελόκηπους: Εικόνες από τον τόπο του εγκλήματος

Τρίκαλα: Κριάρι τραυμάτισε γυναίκα – νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Φιλιάτες: Με κλαρίνα για τους νεκρούς στα μνήματα (εικόνες)