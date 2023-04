Κοινωνία

Missing alert - Εξαφάνιση 10χρονου: Αγωνία για το παιδί

Συνεχίζεται η αναζήτηση για τον 10χρονο. Από που χάθηκαν τα ίχνη του. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".



Συνεχίζεται η αναζήτηση για τον 10χρονο, με καταγωγή από την Συρία, ο οποίος εξαφανίστηκε από την περιοχή των Ιωαννίνων.

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" μετά την λήξη του Αmber Αlert ενεργοποίησε την υπηρεσία missing alert για τον ανήλικο, τα ίχνη του οποίου ακόμα αγνοούνται.

Στην ανακοίνωσή του "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αναφέρει:

"Η αναζήτηση του Αλαγουάντ (επ) Γιέχα (ον), με καταγωγή από τη Συρία, συνεχίζεται. Ωστόσο, σε συνέχεια εισαγγελικής εντολής και συμπλήρωσης 48 ωρών μετά την παράταση του, πραγματοποιείται λήξη του Αmber Αlert. Το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών AMBER ALERT HELLAS, για την υπόθεση εξαφάνισης του ανήλικου είχε ενεργοποιηθεί στις 13/4/23 κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Ο ο Αλαγουάντ (επ) Γιέχα (ον) έχει ύψος 1,25 εκ. και κανονικό βάρος. Φορούσε μπλε φούτερ, μπλε τζιν, μαύρα αθλητικά παπούτσια και μαύρο καπέλο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση".

