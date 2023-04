Κόσμος

Πόλεμος στο Σουδάν: Στον ΑΝΤ1 Έλληνες του Χαρτούμ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έλληνες που έχουν εγκλωβιστεί στην πρωτεύουσα του εμπόλεμου Σουδάν μιλούν στον ΑΝΤ1 για τον εφιάλτη που ζουν εκεί.

Του Αντώνη Σεφερλή

Στον ΑΝΤ1 μίλησαν Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι στην πρωτεύουσα του Σουδάν, Χαρτούμ, μετά τον εμφύλιο που ξέσπασε στη χώρα.

Ένας από αυτούς, ο κύριος Νικόλας, 68 ετών, βρίσκεται σε σπίτι φίλου του στο Χαρτούμ.

«Από δω είμαστε πιο καλυμμένοι κάπως, αλλά όλη η ιστορία γίνεται από δω που είναι το αεροδρόμιο», λέει και ακούγεται μία έκρηξη.

«Μια στιγμή …συγγνώμη θα πρέπει να πάω σε ένα ασφαλές μέρος. Να σας δείξω μια στιγμούλα αν θέλετε», λέει και ανοίγει το παράθυρο, δείχνοντας το χάος του πολέμου.

Όπως λέει μιλώντας στον ΑΝΤ1, για δεύτερο 24ωρο, δεν ξέρει τι θα του ξημερώσει, ενώ εκφράζει το φόβο του γιατί δε μπορεί να βγει από το σπίτι και να πάρει τα φάρμακα του.

«Ήμουν ξαπλωμένος, έπεσα κάτω από το κρεβάτι. Λέω ‘δεν ξέρω από τον ορυμαγδό τι γίνεται’ κι έμεινα έτσι μέχρι τις 6 το πρωί. Είμαι στο πάτωμα, κάθομαι στο πάτωμα.

Θα έχουμε πρόβλημα τροφίμων, νερού. Παίρνω κάποια φάρμακα τα παίρνω από την άλλη πλευρά της πόλης και δεν μπορώ να τα πάρω πόσες μέρες τώρα, ούτε υπάρχει ανοιχτό φαρμακείο, για να πάω να τα πάρω».

Ο Έλληνας που συνέδραμε στη διακομιδή των δύο τραυματιών στο νοσοκομείο, είναι επίσης αποκλεισμένος με τη γυναίκα και τα παιδιά τους στο σπίτι.

«Στις 4 το πρωί οι πρώτοι πυροβολισμοί, με το πρώτο φως ουσιαστικά εντάθηκαν και τώρα ακούγονται πυρά», λέει ο Έλληνας και πατέρας δύο παιδιών, που βρίσκονται μαζί του, μαζί και με τη σύζυγό του. «Έχουμε βάλει και στρώματα στο παράθυρο. Είμαστε στο πάτωμα. Σαν γονείς πρέπει να κρατήσουμε τη ψυχραιμία για να μη μεταδώσουμε τον πανικό στα παιδιά», συμπληρώνει.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο εξωτερικών έχει τεθεί σε επιφυλακή και καλεί τους Έλληνες να μη ταξιδέψουν στο Σουδάν, τα μέλη της ελληνικής κοινότητας να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να τηρήσουν τα μέγιστα μέτρα ασφαλείας, ενώ με εντολή Νίκου Δένδια ενεργοποιήθηκε η μονάδα διαχείρισης κρίσεων του υπουργείου, με σκοπό τη βέλτιστη επικοινωνία και συντονισμό με τις προξενικές αρχές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κατάσταση της υγείας των δύο Ελλήνων τραυματιών είναι σύμφωνα με τον επίτιμο πρόξενο σταθερή…

‘Όπως αναφέρει στον ΑΝΤ1 ο Γεράσιμος Παγουλάτος, επίτιμος πρόξενος του Σουδάν, «ο ένας φέρει τραύματα από θραύσματα στη κοιλιά ο άλλος στα πόδια. Υποτίθεται από χθες η εγχείρηση τους έχουν νηστικούς, δε βρίσκουν κάποια φάρμακα στο νοσοκομείο που έπρεπε να προμηθευτούν από την αποθήκη».

Όσο για τη γενικότερη εικόνα στην περιοχή, ο επίτιμος πρόξενος αναφέρει πως «οι νεκροί είναι λίγοι. Εύχομαι να μείνουν λίγοι, αλλά από παλιές περιπτώσεις κινημάτων τα πτώματα τα πετάνε στους δρόμους οι αντιμαχόμενες παρατάξεις και τα αφήνουν εκεί».

Όπως εξηγούν τα μέλη της ελληνικής κοινότητας το Χαρτούμ σταδιακά βυθίζεται στο σκοτάδι, αφού και το ηλεκτρικό ρεύμα κόβεται από γειτονιά σε γειτονιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Αλέξης Γεωργούλης εκτός ΣΥΡΙΖΑ μετά από καταγγελία εις βάρος του

Στέψη Βασιλιά Καρόλου: Το πιάτο που επέλεξε για τους καλεσμένους (βίντεο)

Δολοφονία στους Αμπελόκηπους: Εικόνες από τον τόπο του εγκλήματος