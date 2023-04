ΗΠΑ: 16χρονος πήγε σε λάθος σπίτι για να πάρει τα αδέλφια του και τον πυροβόλησε ο ιδιοκτήτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ραλφ Γιαρλ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι όπου πυροβολήθηκε ο 16χρονος

Ένας Αφροαμερικανός έφηβος από το Μισούρι πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά από τον ιδιοκτήτη ενός σπιτιού, όταν του χτύπησε την πόρτα για να παραλάβει τα αδέλφια του, χωρίς να αντιληφθεί ότι είχε πάει σε λάθος διεύθυνση.

Ο Ραλφ Γιαρλ, 16 ετών, αναρρώνει στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε με τραύματα στο κεφάλι και το χέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, γύρω στις 10 το βράδυ, σύμφωνα με την αστυνομία και τους δικηγόρους της οικογένειάς του.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Κυριακή έξω από το σπίτι όπου πυροβολήθηκε ο 16χρονος, φωνάζοντας το σύνθημα «Οι ζωές των μαύρων μετρούν». Στο Μισούρι η πολιτειακή νομοθεσία επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να χρησιμοποιούν βία για να υπερασπίζονται τον εαυτό τους απέναντι σε «ύποπτους» εισβολείς.

Οι γονείς του εφήβου του είχαν ζητήσει να παραλάβει τα δίδυμα αδέλφια του από ένα σπίτι στο Κάνσας Σίτι. Ο Ραλφ έκανε λάθος και αντί να πάει στην 115th Terrace πήγε σε μια άλλη κατοικία, στην 115th Street.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, τέθηκε υπό κράτηση για 24 ώρες και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, μέχρι να μπορέσει να δώσει κατάθεση ο Γιαρλ και να συλλεχθούν στοιχεία από τη σήμανση, όπως είπε η αρχηγός της αστυνομίας του Κάνσας Σίτι, Στέισι Γκρέιβς.

Οι δικηγόροι της οικογένειας Γιαρλ ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι το αγόρι πυροβολήθηκε από έναν λευκό άνδρα και ζήτησαν από τους εισαγγελείς της κομητείας Κλέι και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να αναλάβουν δράση για «να ταυτοποιήσουν, να συλλάβουν και να ασκήσουν δίωξη (…) στον άνδρα που ευθύνεται για αυτόν τον φρικτό και αδικαιολόγητο πυροβολισμό».

‘Όταν ρωτήθηκε αν ο πυροβολισμός μπορεί να είχε ρατσιστικό κίνητρο, η Γκρέιβς απάντησε ότι οι πληροφορίες που διαθέτει δεν το επιβεβαιώνουν, αν και η ίδια αντιλαμβάνεται τα «φυλετικά χαρακτηριστικά» της υπόθεσης.

His name is #RalphYarl and I’m sick and tired of this feeling…my heart completely broke when I learned this precious 16-year-old, who accidentally rang the door of the wrong address in an attempt to pick up his siblings, was shot in the head… (1/3) pic.twitter.com/4VaZo7EFVE