Ισραήλ: “Ειρήνη” με τη Σαουδική Αραβία θέλει ο Νετανιάχου

Μήνυμα προς το Ριάντ έστειλε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Τα «εμπόδια» για την εξομάλυνση.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η εξομάλυνση των σχέσεων της χώρας του με τη Σαουδική Αραβία θα συνιστούσε ένα «γιγαντιαίο άλμα» για τον τερματισμό της αραβοϊσραηλινής σύγκρουσης.

«Θέλουμε εξομάλυνση και ειρήνη με τη Σαουδική Αραβία. Το θεωρούμε ως ένα γιγαντιαίο άλμα προς τον τερματισμό της αραβοϊσραηλινής σύγκρουσης» είπε ο Νετανιάχου, σε συνάντηση που είχε στην Ιερουσαλήμ με τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ, την ώρα που ο Μαχμούντ Αμπάς έφτανε στο Ριάντ.

«Η συμφωνία αυτή θα είχε μνημειώδεις συνέπειες, ιστορικές συνέπειες για το Ισραήλ, για τη Σαουδική Αραβία, για την περιοχή και για τον κόσμο», πρόσθεσε.

Από το 2020, το Ισραήλ έχει συνάψει διπλωματικές σχέσεις με πολλές αραβικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των γειτόνων της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Όμως το Ριάντ δεν έχει αναγνωρίσει το Ισραήλ, επιμένοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να συνδέεται με την επίλυση του θέματος της Παλαιστίνης.

Ένα εμπόδιο στις προσπάθειες του Νετανιάχου μπορεί να αποδειχθεί η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα, με τη μεσολάβηση της Κίνας, για την εξομάλυνση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ιράν. Την περασμένη Τετάρτη επαναλειτούργησε, για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια, η πρεσβεία του Ιράν στο Ριάντ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφερε σήμερα ότι ζήτησε από την Κίνα να ασκήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη ώστε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν. «Μίλησα με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών, τον Τσιν Γκανγκ, για τον κίνδυνο που διακρίνουμε στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, έναν κίνδυνο που συμμερίζονται και πολλές άλλες χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και χωρών που έχουν διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Έλι Κόεν σε μια ανακοίνωσή του.

