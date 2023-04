Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Λάρισα

Η δόνηση που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα αναστάτωσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Σεισμική δόνηση έγινε έντονα αισθητή τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στη Λάρισα, με το επίκεντρο να βρίσκεται 7 χιλιόμετρα δυτικά του Τυρνάβου.

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση ήταν μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στην περιοχή του Τυρνάβου και το εστιακό βάθος τα 11,7 χιλιόμετρα

