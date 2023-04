Αθλητικά

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: “Καθαρή” η μαγνητική μετά τον τραυματισμό του

Αισιοδοξία για τη συμμετοχή του Greek Freak στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των play off με τους Μαΐάμι Χιτς.

Αυξάνονται οι πιθανότητες συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Game 2 της σειράς με τους Μαϊάμι Χιτ για τον πρώτο γύρο των πλέι οφ του NBA, καθώς, μετά την ακτινογραφία, και η μαγνητική, στην οποία υποβλήθηκε, ήταν «καθαρή».

Αυτή η εξέλιξη κάνει άπαντες στο «στρατόπεδο» των Μιλγουόκι Μπακς να αισιοδοξούν ότι ο σούπερ σταρ της ομάδας θα δώσει το «παρών» στο δεύτερο ματς με τους Χιτ, οι οποίοι νίκησαν 130-117 τα «ελάφια» και πήραν το πλεονέκτημα έδρας. Σε αυτό το ματς ο "Giannis" αγωνίστηκε για μόλις 11 λεπτά, καθώς τραυματίστηκε στη μέση, με την οποία «προσγειώθηκε» άτσαλα στο παρκέ.

Οι Μπακς είχαν το απόγευμα της Δευτέρας μια ομαδική φωτογράφηση κι έτσι ο "Greek Freak" δεν προπονήθηκε, ωστόσο ο τεχνικός του Μιλγουόκι, Μάικ Μπουντενχόλζερ, δήλωσε ότι η ομάδα είναι αισιόδοξη για τη συμμετοχή του στο Game 2. Συγκεκριμένα, τόνισε, «Συνεχίζει να πονάει, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πρόοδος. Κάνει θεραπεία και θα συνεχίσουμε να τον παρακολουθούμε για τις επόμενες 1-2 ημέρες».

Το Game 2 είναι στο Μιλγουόκι το βράδυ της Τετάρτης (σ.σ. ξημερώματα Πέμπτης για την Ελλάδα) και ο Μπουντενχόλζερ δήλωσε ότι οι Μπακς ήταν τυχεροί που έχουν δύο ημέρες... κενό ανάμεσα στα Game 1 και 2, προκειμένου να έχει ο "Giannis" μια επιπλέον ημέρα για να αποθεραπευθεί. Οι Μπακς έχουν προγραμματισμένη προπόνηση το απόγευμα της Τρίτης και ο Μπουντενχόλζερ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του, υπογραμμίζοντας: «Συνεχίζω να σκέφτομαι περισσότερο θετικά, με περισσότερη αισιοδοξία. Όμως, θα δούμε πως θα νιώθει τις επόμενες ημέρες»

