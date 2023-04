Κόσμος

Γερμανία: Με 7500 ευρώ το μήνα αμείβεται η μακιγιέρ της ΥΠΕΞ Μπέρμποκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αδιανόητα ποσά για τις αμοιβές κομμωτών, μακιγιέρ και φωτογράφων που εργάζονται για τα ομοσπονδιακά υπουργεία.

Κατά σχεδόν 80%, σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ, αυξήθηκαν το 2022 οι αμοιβές κομμωτών, μακιγιέρ και φωτογράφων που εργάζονται για τα ομοσπονδιακά υπουργεία. Το υπουργείο Εξωτερικών διέθεσε το προηγούμενο έτος 137.000 ευρώ μόνο για την μακιγιέζ της υπουργού, Αναλένα Μπέρμποκ.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Φορολογουμένων, το 2021 το υπουργείο Εξωτερικών είχε διαθέσει μόνο 7.900 για τον ίδιο σκοπό, με υπουργό τον Χάικο Μάας, ενώ για τον φωτογράφο της υπουργού διατέθηκαν το 2022 178.000 ευρώ, έναντι 115.000 ευρώ το 2018 και 127.000 ευρώ το 2019. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η καγκελαρία, η οποία ξόδεψε το 2022 39.900 για κομμωτές και μακιγιέρ και ακολουθούν το υπουργείο Οικονομίας με τον Ρόμπερτ Χάμπεκ, με 11.500 ευρώ, το υπουργείο Εσωτερικών με τη Νάνσι Φέζερ με 7.400 ευρώ, ποσό κατά οκτώ φορές υψηλότερο από ό,τι το 2021, όταν υπουργός ήταν ο Χορστ Ζεεχόφερ.

Ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ δαπάνησε το 2022 650 ευρώ για υπηρεσίες καλλωπισμού. Μείωση στις σχετικές δαπάνες καταγράφεται μόνο στο υπουργείο Εργασίας, όπου ο Χουμπέρτους Χάιλ, στην ίδια θέση από το 2018, ξόδεψε το 2022 4.800 ευρώ έναντι 7.130 ευρώ το 2021. Η πρώην υπουργός 'Αμυνας Κριστίνε Λάμπρεχτ ξόδεψε το 2022 11.500 ευρώ για αυτές τις υπηρεσίες. Το 2020 ωστόσο, η 'Ανεγκρετ Κραμπ-Καρενμπάουερ είχε ξοδέψει αντίστοιχα 33.600 ευρώ.

Η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ απασχολεί την «σταρ»-μακιγιέζ Κλάουντε Φρόμεν, η οποία αμείβεται για τις υπηρεσίες της με 7.500 ευρώ μηνιαίως. Το επιπλέον ποσό αφορά τα έξοδα ταξιδιών, καθώς συνοδεύει την υπουργό στις επισκέψεις της στο εξωτερικό. «Η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ - όπως ισχύει και για άλλους κορυφαίους εκπροσώπους της Γερμανίας - συνοδεύεται από μία μακιγιέζ στις υποχρεώσεις που απαιτείται εμφάνιση σε τηλεοπτικό ή φωτογραφικό φακό», ανέφερε το υπουργείο σε σχετική ερώτηση του περιοδικού Focus.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Τρίτη του Πάσχα με καταιγίδες

Μέσα Μεταφοράς: Πως θα κινηθούν την Τρίτη του Πάσχα

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: “Καθαρή” η μαγνητική μετά τον τραυματισμό του