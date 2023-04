Πολιτική

Αλέξης Γεωργούλης: Η καταγγελία, η απομάκρυνση από τον ΣΥΡΙΖΑ και οι αντιδράσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης Γεωργούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και οι αντιδράσεις των κομμάτων. Στην επιτροπή νομικών υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου το αίτημα για την άρση της ασυλίας του.



Εκτός ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης, μετά από καταγγελία σε βάρος του, ενώ οι βελγικές αρχές υπέβαλαν αίτημα άρσης της ασυλίας του.

«Έλαβα αίτημα από τις αρμόδιες αρχές του Βελγίου για άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη. Το αίτημα παραπέμπεται την επιτροπή νομικών υποθέσεων» ανέφερε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, σε βάρος του Αλέξη Γεωργούλη έχει κατατεθεί καταγγελία από μία γυναίκα για παρενόχληση και κακοποίηση. Η γυναίκα που φέρεται να έκανε την καταγγελία πρόσκειται στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, και εργαζόταν πριν από κάποια χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ σήμερα εργάζεται στους θεσμούς.



Ο ίδιος έκανε λόγο για «καταφανώς ψευδής και συκοφαντική καταγγελία, για περιστατικό που δήθεν συνέβη πριν τρία χρόνια», υποστηρίζοντας ότι θέτει τον εαυτό του «στη διάθεση των οργάνων του κόμματος» και υποβάλλει την παραίτησή του από μέλος του κόμματος καθώς και από την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.



Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του ανέφερε ότι «ο ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης τίθεται εκτός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε συνέχεια της ενημέρωσης που είχαμε σήμερα για καταγγελία εις βάρος του και δεδομένης της ανάγκης να διαλευκανθεί πλήρως η σχετική υπόθεση».

ΝΔ: «Παραιτήθηκε ή αποπέμφθηκε;»

Ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη θέτει η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της. «Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Γεωργούλης σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι παραιτήθηκε από την ευρωομάδα και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ύστερα από αίτημα για άρση της ασυλίας του. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τέθηκε εκτός κόμματος ύστερα από ενημέρωση που είχαν σήμερα για καταγγελία εις βάρος του. Σε τι ακριβώς αφορά η καταγγελία; Έγινε σήμερα για πρώτη φορά;» αναφέρει χαρακτηριστικά η ΝΔ.

«Ο κ. Γεωργούλης παραιτήθηκε όπως λέει ο ίδιος ή αποπέμφθηκε όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ;» προσθέτει. «Επειδή, προφανώς, οι λόγοι που οδηγούν έναν ευρωβουλευτή εκτός κόμματος είναι εξαιρετικά σοβαροί, οι πολίτες αναμένουν απαντήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ» καταλήγει το κυβερνών κόμμα.

ΠΑΣΟΚ: «Η υπόθεση αφορά ποινικά αδικήματα»



«Η υπόθεση για την οποία ζητήθηκε η άρση ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Αλέξη Γεωργούλη, αφορά σοβαρά ποινικά αδικήματα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται πρωτίστως από τον ελεγχόμενο από τη δικαιοσύνη», υπογραμμίζει σε σχόλιο του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για την υπόθεση Γεωργούλη. Προσθέτει μάλιστα ότι «κανείς άλλος δεν έχει δώσει πολιτικές προεκτάσεις παρά μόνο ο ίδιος».

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρει στο σχόλιό του ότι το αίτημα άρσης της ασυλίας του κ. Γεωργούλη είναι προϊόν έρευνας των βελγικών αρχών έπειτα από καταγγελία, που έγινε το 2020.

«Οι διαδικασίες που ακολουθούν οι βελγικές αρχές, εναπόκεινται στη δική τους αρμοδιότητα και δεν “υπαγορεύονται” από τρίτους, όπως υπονοούν κάποιοι δήθεν δικαιωματιστές», επισημαίνει.

Επικρίνει έντονα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας: «υπάρχει όμως πράγματι μια πολιτική διάσταση, που επισημαίνουμε: Είναι ντροπή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που κατά τ’ άλλα δηλώνουν υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να διαρρέουν ονόματα μη σεβόμενοι την ποινική προδικασία. Ακόμη και σε αυτό το τραγικό γεγονός, υπέρτερη αξία έχει το μικροκομματικό τους συμφέρον».

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τονίζει στο σχόλιό του πως «απαιτείται να επιδειχθεί από όλους η ίδια διακριτικότητα και σοβαρότητα, με τις οποίες το θύμα εδώ και τόσο καιρό χειρίζεται την υπόθεση τηρώντας απαρέγκλιτα τη μυστικότητα της διαδικασίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Αχαΐα: Ήπιε νέφτι αντί για νερό στο νεκροταφείο και διασωληνώθηκε

Μέσα Μεταφοράς: Πως θα κινηθούν την Τρίτη του Πάσχα

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: “Καθαρή” η μαγνητική μετά τον τραυματισμό του