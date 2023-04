Κόσμος

Σουδάν – Παγουλάτος: Είμαστε 4 μέρες εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο χωρίς ρεύμα

Τι είπε ο Έλληνας επιχειρηματίας που διαμένει στο Χαρτούμ, για την κατάσταση που επικρατεί στην αφρικανική χώρα.

Ο Θανάσης Παγουλάτος, Έλληνας που μένει στο Σουδάν και έχει ξενοδοχείο στο Χαρτούμ, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», για την κατάσταση που επικρατεί στην αφρικανική χώρα.

«Είναι η 4η μέρα που βρίσκομαι εγκλωβισμένος στο ξενοδοχείο, μαζί με την κουνιάδα μου και 5 αλλοδαπούς πελάτες», είπε ο κ. Παγουλάτος, διευκρινίζοντας ότι ευτυχώς έχουν ακόμη προμήθειες, αλλά δεν έχουν ρεύμα και καθώς η γεννήτρια του ξενοδοχείου βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο δεν μπορούν να την θέσουν σε λειτουργία.

«Δεν έχουμε επιχειρήσει καθόλου να βγούμε έξω, είναι πολύ επικίνδυνο. Ακούγονται συνεχώς, πυροβολισμοί, κανονιές και εκρήξεις», πρόσθεσε ο κ. Παγουλάτος.

