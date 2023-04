Πολιτισμός

“The 2Night Show” - Τσιριγωτάκης: Οι “επικίνδυνες αποστολές” και οι συνεντεύξεις με σημαντικά πρόσωπα

Τη Δευτέρα του Πάσχα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» τον Λάμπη Τσιριγωτάκη. Ο καταξιωμένος «βετεράνος» δημοσιογράφος, συγγραφέας και ανταποκριτής στο Λονδίνο, ξεφυλλίσε τις σελίδες του βιβλίου του, «Αναμνήσεις Ζωής», και περιέγραψε στιγμές από τις «επικίνδυνες αποστολές» που έζησε, ενώ αναφέρθηκε και στα σημαντικά πρόσωπα, που συνάντησε στη μακρόχρονη πορεία του.

Ο Λάμπης Τσιριγωτάκης, μεταξύ άλλων, περιέγραψε δύο στιγμές στην καριέρα του που και ο ίδιος φοβήθηκε λέγοντας: "Στην Βόρεια Ιρλανδία, αρχές του ’80 μας έδωσαν εντολές να ενημερώνουμε τις αρχές για τις κινήσεις μας. Πήγα στην φωλιά του ΙΡΑ χωρίς να ενημερώσω την αστυνομία. Με έκλεισαν σε ένα αυτοκίνητο και μου έκαναν ανάκριση γιατί υπήρχε καχυποψία για τους δημοσιογράφους. Μετά στο Πακιστάν, είχα πάει να πάρω συνέντευξη από την Ίντιρα Γκάντι και είχε γίνει εισβολή των Ρώσων στο Αφγανιστάν. Πήγα στη Ντάρα του Αφγανιστάν όπου οι πολίτες είχαν τον νόμο στα χέρια τους. Τα σπίτια ήταν σαν μικρά φρούρια και πουλούσαν τα ναρκωτικά και τα όπλα ελεύθερα. Με πίεζαν να αγοράσω ηρωίνη".

Για τις συνεντεύξεις που έχει πάρει από μεγάλες προσωπικότητες ο Λάμπης Τσιαριγωτάκης είπε: «Ο Τζον Λένον ήταν διαφορετικός από τους άλλους Beatles, ήταν πάντα χαμογελαστός και ευγενικός αλλά πολύ προβληματισμένος κοινωνικά. Όταν ήρθαν οι Beatles, δεν είχα κανένα στοιχείο, τίποτα. Ψάχνω τα ξενοδοχεία τα κεντρικά και δεν βρήκα κάτι. Είχα μια επαφή και μου είπαν ότι είχε καταχωρηθεί με ελληνικό όνομα. Συνάντησα τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ και μου έδωσε την πληροφορία ότι θα πάνε στην Αράχωβα.

Νέλσον Μαντέλα, αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος. Ήταν προεκλογικά το ραντεβού μας στο Γιοχάνεσμπουργκ. Η προσφορά του στη χώρα είναι ότι καθοδήγησε σοφά τον λαό του. Ξέχασε το παρελθόν και κοιτούσε μπροστά μόνο. Και ο κόσμος τον άκουσε! Ήταν ευγενέστατος και γνώστης της αρχαίας Ελλάδας. Όταν ήταν στην φυλακή ανέβασε την “Αντιγόνη”.

Όταν πήρα συνέντευξη στην Μάργκαρετ Θάτσερ είχε την τακτική να επιβληθεί. Μου έκανε και λογοκρισία στις ερωτήσεις για την Κύπρο, μου τις έκοψαν. Μετά από 30 χρόνια που άνοιξα τα αρχεία του Foreig Office βρήκα χαρτιά που είχε συμφωνηθεί να παίξει πρώτο θέμα στην ΕΡΤ η συνέντευξή της».

