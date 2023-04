Τεχνολογία - Επιστήμη

Χρήστος Κόγιας: Θύμα απάτης ο γνωστός Youtuber - Πώς του πήραν 4000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Χρήστος Κόγιας εξήγησε πώς έπεσε στην παγίδα και έχασε τελικά 4.000 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό.



Θύμα απάτης έπεσε ο γνωστός Youtuber από τη Θεσσαλονίκη, Χρήστος Κόγιας.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, του απέσπασαν περίπου 4.000 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό.

«Πάτησα ένα link σε μήνυμα και μου “ρούφηξαν” κοντά στα 4000 από τον λογαριασμό μου στην τράπεζα…Μου ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό, είχα παραγγείλει μια κάρτα που περίμενα να μου έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μου ήρθε ένα μήνυμα φουλ πειστικό, με λινκ… το έψαξα και στο google, μου το έβγαλε κατευθείαν και έβαλα ο μπούφος τα στοιχεία μου… Μην πατάτε links στα μηνύματα για τίποτα!», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Κόγιας.

Ο Χρήστος Κόγιας μίλησε για την περιπέτειά του και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα"του ΑΝΤ1. Όπως είπε οι επιτήδειοι έκαναν δυο συναλλαγές σε εταιρεία στο Ντουμπάι και κατευθείαν, όπως είπε πήρε την εξυπηρέτηση πελατών και κλείδωσε τους λογαριασμούς του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρόπολη: Μαχαίρωσαν νεαρό για να τον ληστέψουν

Αλέξης Γεωργούλης: Η καταγγελία, η απομάκρυνση από τον ΣΥΡΙΖΑ και οι αντιδράσεις

Αχαΐα: Ήπιε νέφτι αντί για νερό στο νεκροταφείο και διασωληνώθηκε