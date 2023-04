ΗΠΑ: Αντιμέτωπος με ισόβια ο 85χρονος που πυροβόλησε τον 16χρονο που του χτύπησε την πόρτα

Ο 16χρονος μπέρδεψε την διεύθυνση όπου βρίσκονταν τα αδέλφια του και πήγε σε λάθος σπίτι για να τα παραλάβει.



Κατηγορίες απαγγέλθηκαν χθες, Δευτέρα, εναντίον ενός ηλικιωμένου, λευκού άνδρα στην πολιτεία Μιζούρι, στις κεντρικές ΗΠΑ, επειδή τραυμάτισε σοβαρά με σφαίρες έναν Αφροαμερικανό έφηβο, ο οποίος χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του χωρίς να αντιληφθεί ότι βρισκόταν σε λάθος διεύθυνση, ανακοίνωσε ο τοπικός εισαγγελέας.

Ο 85χρονος Άντριου Λέστερ κατηγορείται για δύο εγκλήματα, ένα από τα οποία επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Κλέι, ο Ζάκαρι Τόμσον.

Στο μεταξύ εκατοντάδες διαδηλωτές ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον Ραλφ Πολ Γιαρλ, 16 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε από τις σφαίρες του Λέστερ στο κεφάλι και το χέρι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως δήλωσε ο Μπεν Κραμπ, γνωστός δικηγόρος που υπερασπίζεται Αφροαμερικανούς θύματα βίας.

Οι γονείς του εφήβου τού είχαν ζητήσει να παραλάβει τα 13χρονα δίδυμα αδέλφια του από ένα σπίτι στο Κάνσας Σίτι. Ο Ραλφ μπέρδεψε τη διεύθυνση και πήγε σε λάθος σπίτι. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού πυροβόλησε εναντίον του εφήβου μέσα από την πόρτα εισόδου, όπως δήλωσε η θεία του Φέιθ Σπούνμουρ. Η ίδια περιέγραψε τον Ραλφ Πολ Γιαρλ ως ένα έξυπνο και συμπαθητικό παιδί που θέλει να γίνει χημικός μηχανικός.

Η υπόθεση αυτή προκάλεσε σοκ και αγανάκτηση σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, με πολλούς διάσημους να εκφράζουν τη θλίψη τους για το περιστατικό.

«Η καρδιά μου έσπασε όταν έμαθα» για το συμβάν αυτό με το «16χρονο αγόρι, που χτύπησε άθελά του την πόρτα του λάθος σπιτιού», έγραψε στο Twitter η ηθοποιός Χάλι Μπέρι, ζητώντας από τον εισαγγελέα να δράσει.

