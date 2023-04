Αθλητικά

ΝΒΑ: Ζευγάρωσαν τις νίκες Κινγκς και Σίξερς

Οι «πολεμιστές» βρίσκονται να χάνουν σε σειρά των playoffs με 2-0 για πρώτη φορά μετά το 2007.

Ο Ντε’Αρον Φοξ σημείωσε 24 πόντους και οδήγησε τους Σακραμέντο Κινγκς στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη επί των πρωταθλητών Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με 114-106 για τον πρώτο γύρο των playoffs.

Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι «πολεμιστές» βρίσκονται να χάνουν σε σειρά των playoffs με 2-0 για πρώτη φορά μετά το 2007.

Πέραν του Φοξ πολύ καλή απόδοση είχε και ο Ντομάντας Σαμπόνις, που σημείωσε 24 πόντους ενώ 18 πόντους πρόσθεσε ο Μαλίκ Μονκ.

Για τους Ουόριορς ο Στεφ Κάρι είχε 28 πόντους ο Άντριου Ουίγκινς είχε 22 πόντους και ο Κλέι Τόμπσον είχε 21 πόντους.

Στο άλλο χθεσινό ματς οι Σίξερς επικράτησαν με 96-84 των Νετς στη Φιλαδέλφεια και έκαναν το 2-0 στη σειρά του πρώτου γύρου της Ανατολής.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Ταϊρίς Μάξεϊ με 33 πόντους (6/13 τρίποντα) με τον Τζοέλ Εμπίιντ να προσθέτει 20 πόντους με 19 ριμπάουντ και τον Τομπάιας Χάρις να έχει 20 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Για τους Νετς ο Καμ Τζόνσον είχε 28 πόντους και ο Μικάλ Μπρίτζες είχε 21

